고위급 채널 가동 전세기 투입… 중동 하늘길 연 ‘李 실용외교’

7일 서울 종로구 외교부 청사에서 열린 재외국민보호대책본부 회의에 화상으로 참석한 중동 13개국 대사 및 대사대리들이 조현 외교부 장관의 발언을 듣는 모습이 화면에 나오고 있다. /연합