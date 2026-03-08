吳 ‘노선재정비 끝장토론’ 제안에… 羅 “당탓말고 반성 먼저”

공천 원칙 등 두고 난타전 내홍 격화
9일 긴급의총, 지선 승리전략 논의
오 시장은 국민의힘 광역단체장 공천 신청 마감일에도 출마 신청 여부를 최종 결정하지 못한 채 지도부의 답변을 기다리고 있다. 오 시장의 공개 발언에 지도부와 중진이 잇따라 반박하면서 지방선거를 앞둔 국민의힘 내홍이 격화하는 양상이다.
8일 정치권에 따르면 오 시장은 전날 자신의 SNS에 "이번 지방선거에서 수도권에 출마하는 우리 당 후보들이 천 명이 넘고 전국적으로는 수천 명"이라며 "공천 접수를 미루더라도 우리 당 의원들이 한자리에 모여 치열한 끝장토론을 할 자리부터 마련하라"고 요구했다.
오 시장 측은 공천 신청 여부에 대해 "아직 결정이 안 됐다"며 "지도부를 향해 마지막 요청의 말씀을 드렸기 때문에 화답이 있을지 오후까지 상황을 봐야 할 것 같다"고 말했다. 지도부가 끝장토론 제안을 받아들이지 않을 경우 오 시장이 이날 공천 신청을 하지 않을 가능성도 거론된다.
국민의힘 지도부는 이번 사안에 거리를 뒀다. 박성훈 수석대변인은 이날 국회 소통관에서 기자들과 만나 "분열하고 갈등하는 모습으로 비치기보다 단합된 모습으로 단일대오로 서는 것이 지방선거 승리를 위해 무엇보다 중요하다"며 "오 시장이 한 말은 다양한 고견 중 하나로 경청하겠다"고 말했다.
당내 비판도 이어졌다. 나경원 의원은 오 시장을 향해 "더 이상 당 탓하지 말라"며 "5선에 도전하는 현역 시장으로서 평가가 좋지 않은 데 대한 본인 반성이 먼저일 것"이라고 밝혔다. 나 의원은 친한동훈계 배현진 의원에 대한 윤리위 징계가 법원에서 제동이 걸린 점을 언급하며 당 윤리위원장 교체도 요구했다.
또 정치자금법 위반 혐의로 기소돼 당 규정에 따라 경선 피선거권이 중지됐던 오 시장 등이 윤리위와 최고위 결정으로 당 경선에 참여할 수 있게 된 데 대해 "정치적 결단은 존중하나 절차가 매끄럽지 않았고, 특히 오세훈 시장 건은 원칙에도 어긋나는 부분이 있다"고 지적했다.
국민의힘은 지방선거를 앞두고 수도권 위기론·공천 원칙 논란·친한계와 지도부 간 충돌이 한꺼번에 불거지며 내홍이 깊어지는 모습이다.
당내에서는 공개 충돌이 길어질수록 수도권과 중도층 민심에 더 불리하게 작용할 수 있다는 우려도 나온다.
국민의힘 관계자는 "지도부도 위기의식이 없는 것은 아니지만 선거를 앞두고 노선 갈등이 전면전으로 비치는 상황을 부담스러워하는 분위기"라며 "혁신 요구를 외면하기도, 공개 난타전으로 가기도 어려운 진퇴양난"이라고 말했다.
국민의힘은 9일 오후 국회에서 긴급 의원총회를 열고 당내 현안을 논의하기로 했다.
송언석 원내대표는 "지방선거가 90여일도 남지 않은 시점, 선거 승리를 위해 의원님들의 적극적인 의견이 필요한 때"라며 전원 참석을 요청했다.