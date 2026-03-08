국힘, 지선 인물난 속 ‘한국시리즈 경선’도 시끌

국민의힘 권영세 의원이 6일 국회 의원회관에서 권 의원과 서울시가 연 용산국제업무지구 관련 정책 토론회에 참석해 국민의힘 신동욱 최고위원, 나경원 의원, 오세훈 서울시장 등 참석자와 국기에 경례하고 있다. /연합