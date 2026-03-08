‘배현진 징계’ 제동에, 목소리 커지는 친한

당일대오 외쳐온 지도부 책임론 불가피
8일 정치권에 따르면 친한계 의원들은 서울남부지법이 배 의원의 '당원권 1년 정지 징계 효력정지' 가처분 신청을 인용하자 윤 위원장을 향해 거센 비판을 쏟아냈다. 여기에 당내 중진인 나경원 의원까지 '윤리위원장 교체' 카드를 꺼내들면서 논란이 또다시 도마 위에 올랐다. 장동혁 대표 등 지도부는 "판결을 존중한다"며 선거에 집중해야 한다는 이유로 별다른 입장을 내지 않고 있다.
국민의힘 현역 의원 7명과 전현직 원외 당협위원장 26명은 지난 6일 성명을 내고 윤 위원장의 사퇴와 장 대표의 사과를 촉구했다. 이들은 법원의 결정을 환영하며 "윤리위의 권위 회복과 당의 재건, 나아가 지방선거 승리를 위해 지금 당장 윤 윤리위원장의 사퇴를 촉구한다"며 "장 대표의 사과와 책임 있는 후속조치도 요구한다"고 강조했다.
나 의원은 지난 7일 자신의 페이스북에서 장동혁 지도부가 임명한 윤 위원장의 교체를 요구했다. 법원이 배 의원의 가처분 신청을 인용한 데 따른 책임을 묻자는 취지다.
당권파 측이 지난 3일 한 전 대표의 대구 일정에 동행했던 배 의원과 친한계 의원들을 제소한 데 대한 윤리위의 결과도 아직 남아있다.
또 검경 합동수사본부(합수본)가 국민의힘 중앙당사 압수수색에 나선 지난달 27일에도 친한계 의원들이 있었던 곳은 대구였다. 당 지도부가 '단일대오'를 강조하는 만큼 친한계 의원들도 책임론을 피하기 어렵다는 분석이 나온다. 다만 법원의 가처분 인용이 '반격 신호탄'이 되면서 당 지도부가 당분간 징계 카드를 꺼내 들기 어려울 것이라는 관측이 나온다.