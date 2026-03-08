닫기

정치 국회·정당

‘배현진 징계’ 제동에, 목소리 커지는 친한

이체리 기자

승인 : 2026. 03. 08. 17:37

윤리위원장 사퇴압박·장동혁 사과 촉구
당일대오 외쳐온 지도부 책임론 불가피
국민의힘 배현진 의원이 6일 국회에서 열린 외교통일위원회 전체 회의에 출석해 중동 사태 관련 재외 국민 보호 대책 관련 질의를 하고 있다. /연합
배현진 국민의힘 의원에 대한 '당원권 정지 1년' 징계가 법원의 가처분 신청 인용으로 사실상 무력화되면서 친한동훈계가 '장동혁 흔들기'에 다시 시동을 거는 분위기다. 윤민우 윤리위원장 사퇴 압박에 이어 지도부 책임론도 다시 고개를 들고 있다.

8일 정치권에 따르면 친한계 의원들은 서울남부지법이 배 의원의 '당원권 1년 정지 징계 효력정지' 가처분 신청을 인용하자 윤 위원장을 향해 거센 비판을 쏟아냈다. 여기에 당내 중진인 나경원 의원까지 '윤리위원장 교체' 카드를 꺼내들면서 논란이 또다시 도마 위에 올랐다. 장동혁 대표 등 지도부는 "판결을 존중한다"며 선거에 집중해야 한다는 이유로 별다른 입장을 내지 않고 있다.

국민의힘 현역 의원 7명과 전현직 원외 당협위원장 26명은 지난 6일 성명을 내고 윤 위원장의 사퇴와 장 대표의 사과를 촉구했다. 이들은 법원의 결정을 환영하며 "윤리위의 권위 회복과 당의 재건, 나아가 지방선거 승리를 위해 지금 당장 윤 윤리위원장의 사퇴를 촉구한다"며 "장 대표의 사과와 책임 있는 후속조치도 요구한다"고 강조했다.

나 의원은 지난 7일 자신의 페이스북에서 장동혁 지도부가 임명한 윤 위원장의 교체를 요구했다. 법원이 배 의원의 가처분 신청을 인용한 데 따른 책임을 묻자는 취지다.

당권파 측이 지난 3일 한 전 대표의 대구 일정에 동행했던 배 의원과 친한계 의원들을 제소한 데 대한 윤리위의 결과도 아직 남아있다.

또 검경 합동수사본부(합수본)가 국민의힘 중앙당사 압수수색에 나선 지난달 27일에도 친한계 의원들이 있었던 곳은 대구였다. 당 지도부가 '단일대오'를 강조하는 만큼 친한계 의원들도 책임론을 피하기 어렵다는 분석이 나온다. 다만 법원의 가처분 인용이 '반격 신호탄'이 되면서 당 지도부가 당분간 징계 카드를 꺼내 들기 어려울 것이라는 관측이 나온다.
이체리 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기