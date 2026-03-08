두산 박정원 글로벌 행보… 건설장비·반도체까지 AI 혁신 주문

美 콘엑스포 찾아 첨단 트렌드 점검

전동·자율화 기술 집약된 제품 공개

SK실트론 인수로 반도체 소재 확대

보급·고급형 이원화 브랜드 전략도

박정원 두산그룹 회장이 국내외 현장 행보를 이어가며 '인공지능(AI)'을 중심으로 한 그룹 혁신을 주문하고 있다. 건설장비부터 반도체까지 AI 산업 성장에 대응하는 사업 포트폴리오 확대 의지를 직접 보여주는 행보로 풀이된다.



8일 재계 및 두산그룹에 따르면 박 회장은 지난 3~7일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 '콘엑스포(CONEXPO) 2026' 현장을 방문해 주요 전시관과 기술 트렌드를 살폈다.



콘엑스포는 3년마다 열리는 북미 최대 건설장비 전시회다. 글로벌 건설기계 업체와 관련 기술 기업들이 대거 참가해 건설장비 산업의 기술 방향을 가늠할 수 있는 행사로 꼽힌다. 국내에서는 두산밥캣과 HD건설기계가 주로 참가하고 있다.



박 회장의 이번 방문은 최근 이어가고 있는 글로벌 현장 경영의 연장선으로 풀이된다. 박 회장은 지난 1월 라스베이거스에서 열린 세계 최대 IT·가전 전시회 'CES'를 찾은 데 이어 2월에는 두산에너빌리티, 두산밥캣 등 국내 주요 사업장을 방문해 현장을 점검했다.



박 회장은 매 현장에서 AI 기술의 중요성을 거듭 강조한 것으로 전해진다. 그는 콘엑스포에서 "건설장비와 작업 현장에 적용되는 AI 기술의 발전 속도가 빨라지면서 하드웨어 기술력을 중심으로 형성됐던 건설장비 시장의 판도가 바뀌고 있다"며 "오랜 업력을 통해 축적한 두산밥캣의 독보적 데이터를 바탕으로 차별화된 AI 기술을 선보여 건설장비의 미래를 제시하고 시장을 선도해 나가자"고 말했다.



박 회장은 CES 현장에서도 "두산의 맞춤형 에너지 솔루션으로 AI 시대 에너지 시장을 선도할 것"이라고 밝힌 바 있다. 이후 국내 사업장 점검 과정에서 AI 대전환기에 따른 사업 기회를 경영진에게 강조했다.



두산그룹은 두산밥캣을 중심으로 건설장비 사업에 AI 기반 기술을 접목하는 작업을 확대하고 있다. 두산밥캣은 콘엑스포에서 AI·전동화·자율화 기술이 집약된 소형로더와 굴착기 등 30여 종의 첨단 제품을 선보였다. 핵심 제품군인 소형로더 라인업을 보급형 '클래식'과 고급형 '프로'로 이원화하는 브랜드 전략도 처음 공개했다.



그룹이 추진 중인 첨단소재 사업 확대 역시 이러한 AI 산업 변화에 대응한 움직임으로 해석된다. 두산은 현재 SK실트론 인수를 추진하며 반도체 소재 사업 확대를 본격화하고 있다. 업계에서는 관련 절차가 상당 부분 진행되면서 인수 작업 마무리가 머지 않았다는 관측이다.



SK실트론은 반도체 웨이퍼를 생산하는 핵심 소재 기업으로, AI 반도체 수요 확대와 함께 성장성이 높게 평가되는 분야다. 두산이 SK실트론을 인수할 경우 기존 반도체 후공정 테스트를 담당하는 두산테스나와의 시너지 효과로 에너지·기계 중심이던 사업 구조에 반도체 소재 산업이 더해져 포트폴리오 다변화가 강화될 예정이다.



재계에서는 박 회장의 현장 행보가 AI 산업 변화 속에서 그룹의 미래 사업 방향을 점검하려는 움직임으로 보고 있다. 에너지와 건설장비, 반도체 등 핵심 사업에 AI 기술을 적용해 그룹 경쟁력을 강화하려는 전략으로 분석된다.

좋아요 좋아요 0 슬퍼요 슬퍼요 0 화나요 화나요 0 후속기사 원해요 후속기사 원해요 0

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지 기사제보 후원하기