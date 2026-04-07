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“선거법 위반”… 서울 유력주자 정원오 與野협공

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심준보 기자

승인 : 2026. 04. 07. 17:57

국힘 김재섭 "여론조사 재편집" 고발
민주 박주민·전현희 '일정보류' 촉구
정원오 "모름·무응답만 제외 환산"
더불어민주당 전현희, 박주민, 정원오 서울시장 예비후보가 5일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 서울시장 본경선 후보자 합동연설회에 앞서 기념 촬영을 하고 있다. /연합
더불어민주당 서울시장 후보 선출을 위한 본경선 투표가 7일 시작된 가운데 정원오 후보<사진> 측의 여론조사 수치 재가공 홍보를 둘러싸고 '왜곡 공표' 논란이 불거졌다. 경쟁 후보인 박주민 후보 측에 이어 김재섭 국민의힘 의원까지 나서서 공직선거법 위반 소지가 있다고 주장하면서다. 정 후보 측은 '경선 룰에 따른 유효응답 환산'이라고 반박했다.

김 의원은 이날 국회 기자회견에서 "정 후보를 공직선거법 제96조 위반 혐의로 중앙선거관리위원회에 고발했다"고 밝혔다.

김 의원은 "불과 한 달여 전 장예찬 전 여의도연구원 부원장이 여론조사 왜곡으로 피선거권 박탈형을 선고받았다"며 "법은 평등하며 장예찬이 유죄라면 정원오 역시 유죄가 돼야 한다"고 말했다.

앞서 박주민 후보 측도 정 후보 캠프가 3개 기관 여론조사 원본에서 '모름·무응답'을 제외한 뒤 지지율을 50% 이상으로 재산출해 홍보한 것은 특정 후보에게 유리하도록 수치를 재편집한 왜곡 행위라고 비판했다.

반면 정 후보 측은 의혹을 전면 부인했다. 정 후보 캠프 관계자는 "장 전 부원장 사례는 서로 다른 질문 결과를 섞어 순위를 바꾼 사안이지만, 이번 홍보물은 동일 질문에서 '모름·무응답'만 제외해 유효응답 기준으로 환산한 것"이라며 "순위 변동도 없고, 하단에 환산 사실도 명시했다"고 반박했다.

한편 이날 민주당 경선 후보인 박주민·전현희 후보는 공동 입장문을 통해 "이번 사안은 후보 자격과 선거의 정당성을 좌우할 수 있는 중대한 문제"라며 중앙선거관리위원회의 유권해석이 도출될 때까지 본경선 일정을 보류하거나 당 차원의 긴급 조치를 촉구했다.
심준보 기자

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