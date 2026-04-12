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파키스탄, 미·이란 종전 협상 결렬에도 ‘휴전 준수’ 강조

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이정은 기자

승인 : 2026. 04. 12. 15:00

"미·이란 소통 위한 역할 계속 수행할 것"
TOPSHOT-PAKISTAN-US-WAR-IRAN-ISRAEL
12일(현지시간) JD 밴스 미국 부통령 이슬라마바드에서 열린 미국·이란 종전 협상에 참석한 후 에어포스 투(부통령 전용기)에 탑승하며 손을 흔들고 있다./AFP 연합
미국과 이란이 이란 전쟁 종식을 위해 파키스탄에서 벌인 마라톤협상이 끝내 합의 없이 결렬된 가운데, 중재역을 맡았던 파키스탄 정부가 양측에 휴전 준수를 강력히 촉구했다고 12일(현지시간) BBC와 가디언 등이 보도했다.

이샤크 다르 파키스탄 부총리 겸 외무장관은 이날 기자회견 및 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "협상은 합의 없이 종료됐지만, 당사자들은 휴전 약속을 계속해서 지켜야 한다"며 이번 협상이 지역 평화의 불씨가 되기를 희망한다고 말했다.

미국과 이란의 종전 협상은 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 약 24시간 동안 긴박하게 진행됐다. 다르 장관은 자신과 아심 무니르 파키스탄 국방군 총사령관이 직접 중재에 나서 양측 간의 "치열하고 건설적인" 대화를 이끌어냈다고 밝혔다. 그러나 이날 오전 미국 측 대표인 JD 밴스 미국 부통령이 직접 협상 결렬 소식을 전했다.

밴스 부통령은 "이란 측에 핵무기 및 핵 확보를 포기하겠다는 명시적인 약속을 요구했으나 이란이 이를 받아들이지 않았다"며 "합의에 도달하지 못했다"는 말을 남기고 곧바로 미국행 전용기에 올라탔다.

협상이 성과 없이 끝났음에도 불구하고 파키스탄 정부는 중재자로서의 의지를 굽히지 않았다. 다르 장관은 "양측이 긍정적인 정신으로 이 지역 전체와 그 너머에 지속 가능한 평화와 번영을 이루길 바란다"고 말했다.

또 그는 "당사자들이 휴전을 계속 지키는 것이 중요하다"며, "파키스탄은 앞으로도 이란과 미국 간의 소통과 대화를 촉진하는 역할을 계속 수행할 것"이라고 덧붙였다.
이정은 기자

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