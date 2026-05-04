[포토] 한국거래소 찾은 정원오 민주당 서울시장 후보

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 4일 서울 여의도 한국거래소에서 열린 ‘서울 프리미엄’ 간담회에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽 세번째 부터 한정애 더불어민주당 정책위의장, 정 후보, 정은보 한국거래소 이사장.