[포토] 한병도 ‘민주당 원내대표 연임 성공’

더불어민주당 원내대표로 선출된 한병도 의원이 6일 국회에서 열린 제22대 국회 더불어민주당 원내대표 선출을 위한 의원총회에 참석해 당선을 확정지은 뒤 정청래 대표로부터 꽃다발을 전달받고 있다.