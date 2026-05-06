[포토]“디지탈 성범죄 OUT”

원민경 성평등가족부 장관(왼쪽 세 번째)과 김종철 방송미디어통신위원회 위원장 등 참석자들이 6일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 디지털 성범죄 피해 통합지원단 출범식에 참석해 현판 제막후 기념촬영을 하고 있다.