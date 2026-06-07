[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 7일

닭띠

33년 서두르면 일이 뜻대로 안 된다.

45년 계약이 뒤로 미뤄지는 날이다.

57년 마음에 평온함이 찾아온다.

69년 바라던 소원을 성취한다.

81년 얼굴에는 밝은 웃음꽃이 가득 핀다.

93년 일이 마음대로 안 될 때는 마음을 비워야 한다.