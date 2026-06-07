[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 7일

쥐띠
36년 짜증 내지 않게 되니 일이 일찍 풀린다.
48년 성공 운이 찾아와 어깨가 가벼워진다.
60년 어수선했던 마음이 안정된다.
72년 금전 문제가 해결한다.
84년 나눔을 실천하니 행복해진다.
96년 크게 도움을 주는 운이 찾아온다.
소띠
37년 미워하는 마음을 떨쳐 버린다.
49년 마음을 비우니 정신이 맑아진다.
61년 잠시 차 운전을 멀리해야 한다.
73년 집안에 경사 수가 겹친다.
85년 일이 순조롭게 이행해나가야 한다.
97년 부모님 마음에 드는 사람을 만난다.
범띠
38년 밝은 세상 아래서 편히 지낸다.
50년 약속을 잘 지켜야 한다.
62년 영양소가 부족하니 비타민을 챙긴다.
74년 욕심을 버리고 양보해야 한다.
86년 건강 운이 찾아와 기쁨을 더해 준다.
98년 기쁜 일이 생기니 기분이 매우 좋다.
토끼띠
39년 건강에 자신감을 얻게 된다. 51년 운수가 대통하니 크게 존경받는다.
63년 바라던 대로 일이 안 풀리니 조심해야 한다.
75년 하던 일에 열심히 최선을 다해야 한다.
87년 기회가 올 때 잡아야 후회하지 않는다.
99년 바라던 소원을 성취한다.
용띠
40년 주변에서 좋은 반응을 듣는다.
52년 노력 끝에 운수대통한다.
64년 자녀들 대화에 귀 기울여야 한다.
76년 망설이다가 시간만 다 지나간다.
88년 지인 맺어준 인연으로 결혼한다.
00년 원하는 일이 순조롭게 풀린다.
뱀띠
41년 더욱 큰 기쁨이 찾아온다.
53년 행복이 찾아오니 정신도 맑아진다.
65년 더욱 희망찬 운기가 따라온다.
77년 반가운 사람들을 만나는 날이다.
89년 어디든 함께할 인연을 만나게 된다.
01년 큰 어려움 없이 일이 성사된다.
말띠
42년 주변 사람들이 다 부러워한다.
54년 어떤 옷이라도 다 소화하는 날이다.
66년 어딜 가도 인기 운이 따른다.
78년 좋은 일로 인해 인기가 높아진다.
90년 어디서든 신중하게 메모해 둔다.
02년 원하던 일이 빠르게 성사된다.
양띠
43년 힘든 시기가 지나가고 행복이 찾아온다.
55년 금전에 현혹되기 쉬우니 신경 쓴다.
67년 금전 융통이 잘 해결된다.
79년 빠르게 계획을 세워야 한다.
91년 병문안을 갈 때 더욱 신경 쓴다.
03년 동창들과 즐거운 시간을 보낸다.
원숭이띠
32년 운이 좋아지니 서두르면 오히려 손해 본다.
44년 재물 운이 뒤늦게 풀리게 된다.
56년 올바르게 실천하니 성공 운이 따른다.
68년 막혔던 금전 운이 서서히 풀린다.
80년 하는 일에 더욱 신경 써야 한다.
92년 신호등을 잘 보고 건너가야 한다.
닭띠
33년 서두르면 일이 뜻대로 안 된다.
45년 계약이 뒤로 미뤄지는 날이다.
57년 마음에 평온함이 찾아온다.
69년 바라던 소원을 성취한다.
81년 얼굴에는 밝은 웃음꽃이 가득 핀다.
93년 일이 마음대로 안 될 때는 마음을 비워야 한다.
개띠
34년 바라던 일이 한 번에 이뤄진다.
46년 문서 매매가 오후쯤 이뤄진다.
58년 급해도 천천히 운전해야 한다.
70년 힘든 고비도 무사히 잘 넘어간다.
82년 기쁨이 넘치는 행복한 날이다.
94년 다툼이 생기니 각별히 조심해야 한다.
돼지띠
35년 기분 좋고 즐거운 하루다.
47년 약속이 지켜지지 않아 짜증 난다.
59년 꼭 해보고 싶었던 일을 하는 날이다.
71년 욕심만 가득하니 되는 일이 적다.
83년 본분을 지키지 않아 재물을 잃는다.
95년 운이 잘 따라주지 않을 때 신경질 내지 않는다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장