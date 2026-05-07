[포토]외교부, 제14차 한일안보정책협의회 개최

박윤주 외교부 1차관과 이두희 국방부 차관이 7일 오후 서울시 종로구 정부서울청사 외교부에서 열린 제14차 한일안보정책협의회에서 후나코시 다케히로 외무사무차관, 카노 코지 방위심의관과 회의에 앞서 기념촬영을 하고 있다.오른쪽부터 이두희 국방부 차관, 박윤주 외교부 1차관, 후나코시 다케히로 외무사무차관, 카노 코지 방위심의관.