[단독] 대신증권, 광주금융센터 ‘주문표 위조’ 의혹…고강도 감사 착수

임의 매매 진행 후 주문표 조작 혐의

감사 결과에 따라 수사 의뢰 불가피

사실일 경우 자본시장법상 형사처벌

대신증권 0 서울 중구 대신증권 전경 /대신증권

대신증권이 광주 영업점에 대한 고강도 감사에 착수했다. 앞서 해당 영업점에서 일부 직원들이 주식 주문표를 위조한 것 아니냐는 의혹이 불거져서다.11일 증권업계에 따르면 대신증권은 광주 치평동 상무지구에 위치한 광주금융센터에서 일부 직원들이 고객 주문표를 위조했다는 혐의를 감지해 이날부터 정밀 감사를 시작했다.이번 감사는 직원들이 고객 동의 없이 주식을 사고파는 '임의 매매'를 진행하면서 이를 은폐하기 위해 서류를 조작했거나, 정상적인 주문 절차를 거치지 않았음에도 허위로 주문표를 작성한 정황에 초점을 맞춘 것으로 전해진다. 영업점에서 주문표는 고객의 매수·매도 의사를 확인하는 핵심 증빙 자료로, 이를 위조하는 행위는 자본시장법 위반에 해당하는 중대 범죄다.앞서 대신증권은 전직 부장급 간부가 시세조종 세력과 결탁해 주가 조작에 가담한 혐의로 본사 차원의 검찰 수사를 받는 등 곤혹스러운 상황에 놓인 바 있다. 이런 가운데 지방 거점인 광주금융센터에서마저 의혹이 불거지자 내부 직원들은 술렁이는 분위기다.일각에서는 이번 사안이 과거와 같은 대형 금융사고의 전조가 아니냐는 시선을 보내고 있다. 앞서 미래에셋증권의 한 프라이빗뱅커(PB)는 2016년 12월부터 2022년 1월 사이 고객 명의 주식 주문표를 7000회 이상 위조해 임의 매매를 진행했다. 이런 수법으로 고객에게 37억원 상당의 손해를 입힌 혐의로 재판에 넘겨져 지난 2024년 징역 8년, 벌금 5억원, 추징금 3억3500만원을 선고받았다.대신증권 관계자는 "주문표 위조 의혹을 포함해 종합적인 감사에 나가는 것"이라고 말했다.이와 관련해 사무금융노조 대신증권지부는 사측에 공문을 보내고, 이날부터 예정된 감사를 공정하고 독립적으로 실시할 것을 촉구했다. 지부는 과거 광주금융센터 감사 과정에서 제보자 보호 미흡, 인사상 불이익, 부적절한 영업 관행 등 내부통제 시스템에 대한 논란이 확산한 전례가 있다고 주장했다.지부 측은 이번 감사를 조직의 신뢰 회복을 위한 계기로 삼아야 하며, 내부 우려가 해소되지 못할 경우 그에 따른 책임은 결국 최고경영자(CEO)에게 있다고 밝혔다.