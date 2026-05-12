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[포토] ‘미중 패권경쟁 시대, 한미동맹의 전략적 재설계’ 한미동맹 세미나

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송의주 기자

승인 : 2026. 05. 12. 15:27

이용준 한미우호협회 회장(맨 앞줄 왼쪽에서 네번째)과 한용섭 국제안보교류협회 회장(세번째)을 비롯한 참석자들이 12일 서울 종로구 연합뉴스빌딩에서 '미중 패권경쟁 시대, 한미동맹의 전략적 재설계'란 주제로 열린 한미동맹 세미나에서 기념촬영을 하고 있다.
송의주 기자

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