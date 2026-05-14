현대엔지니어링, 인천 ‘힐스테이트 구월아트파크’ 15일 견본주택 오픈

인천 힐스테이트 구월아트파크_투시도 0 인천 힐스테이트 구월아트파크 투시도

현대엔지니어링이 오는 15일 인천 남동구 구월동 옛 롯데백화점 부지를 개발해 선보이는 '힐스테이트 구월아트파크'의 견본주택을 열고 본격적인 분양에 돌입한다.14일 분양관계자에 따르면 힐스테이트 구월아트파크는 지하 6층~지상 최고 39층, 4개 동, 전용면적 84·101㎡, 총 496세대 규모로 조성된다. 수요자들의 선호도가 높은 국민평형과 함께 최근 관심이 높아진 중대형 평형으로 구성되는 것이 특징이다.타입별 세대수는 △84㎡A 248세대 △84㎡B 124세대 △101㎡ 124세대다. 힐스테이트 구월아트파크의 청약 일정은 이달 18일 특별공급을 시작으로 19일 1순위, 20일 2순위 청약을 받는다. 당첨자 발표는 5월 28일이며, 정당계약은 6월 9일부터 11일까지 3일 동안 진행된다.1순위 청약은 청약통장 가입 12개월 이상, 지역별·면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상 인천광역시 및 수도권(서울특별시, 경기도) 거주자라면, 보유 주택 수와 관계없이 세대주·세대원·유주택자 모두 신청할 수 있다. 재당첨 제한과 거주의무 기간이 없으며, 전매제한은 당첨자 발표일로부터 1년이다.분양 조건은 계약금 5%, 중도금 60%, 잔금 35%로, 특히 계약금의 경우 1차 1000만원 정액제를 추가로 적용해 수요자들의 초기 자금 부담을 낮춘 것이 특징이다.힐스테이트 구월아트파크는 예술회관역과 한 정거장 거리인 인천시청역(인천1·2호선 환승역)에는 송도에서 마석을 잇는 GTX-B 노선의 정차가 예정돼 있어 교통 편의성은 더욱 확대될 전망이다.더불어 단지 내에는 약 6337평의 대규모 상업시설이 함께 구성될 예정이어서 편의성 확대도 기대된다. 또한 단지 내에는 피트니스, GX룸, 클럽하우스, 키즈라운지 등 다양한 커뮤니티 시설을 도입하고, 헬스정원, 포켓정원, 어린이 놀이터 등이 조성되는 조경을 계획해 편리함과 쾌적함을 더할 예정이다.분양 관계자는 "힐스테이트 브랜드의 차별화된 설계를 통해 기대에 부응할 수 있는 인천 원도심 대표 랜드마크를 선보일 것"이라고 말했다.힐스테이트 구월아트파크의 견본주택은 인천 남동구 구월동 1547-1번지에 마련돼 있으며, 입주는 2030년 10월 예정이다.