[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 29일

용띠

40년 걱정하던 돈 문제가 차츰 해결된다.

52년 오후부터 마음이 한결 편안해진다.

64년 안색이 밝게 빛나는 날이다.

76년 원하는 것을 얻게 되는 날이다. 88년 친인척이 찾아오니 겹경사가 생긴다.

00년 도와주는 귀인이 찾아오는 날이다.