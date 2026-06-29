[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 29일

쥐띠
36년 적극적으로 실천하니 만사형통한다.
48년 돌다리도 두드려보고 건넌다.
60년 서두르면 일이 더 지연된다.
72년 오랜만에 동창생을 보니 기분이 좋다.
84년 급히 먹으면 소화불량이 된다.
96년 오후쯤 속 쓰림이 풀린다.
소띠
37년 원하는 일이 느리게 풀린다.
49년 다칠 수 있으니 금속을 조심한다.
61년 밝은 옷이 즐거움을 준다.
73년 인정을 받으니 용기가 생긴다.
85년 힘든 일이 생겨도 좌절하지 않는다.
97년 주변 사람들과 어려움 없이 잘 지낸다.
범띠
38년 근심이 생길 운수니 여행은 다음으로 미룬다.
50년 건강이 조금씩 좋아지니 안색이 밝아진다.
62년 짜증 나는 날이니 지갑을 철저히 단속한다.
74년 금전 운세가 조금씩 나아진다.
86년 목돈을 손에 쥐게 되는 운이다.
98년 값비싼 물건을 장만하는 것을 자제한다.
토끼띠
39년 걱정이 많아지는 시기에 귀인을 만난다.
51년 마음을 가다듬고 타인의 조언을 존중한다.
63년 아직 이루지 못하니 조금 더 기다린다.
75년 금전 운이 넉넉해지니 기분이 좋다.
87년 어려움에서 벗어나는 날이다.
99년 소원을 성취하게 된다.
용띠
40년 걱정하던 돈 문제가 차츰 해결된다.
52년 오후부터 마음이 한결 편안해진다.
64년 안색이 밝게 빛나는 날이다.
76년 원하는 것을 얻게 되는 날이다. 88년 친인척이 찾아오니 겹경사가 생긴다.
00년 도와주는 귀인이 찾아오는 날이다.
뱀띠
41년 필요한 만큼 자금이 마련된다.
53년 마음을 비우니 고비를 잘 넘긴다.
65년 지갑을 자주 여니 지출이 많아진다.
77년 막혔던 대화가 술술 풀린다.
89년 빠르게 움직이지 않아도 되는 날이다.
01년 모든 일이 빠르게 시작된다.
말띠
42년 얻을 것을 빠르게 얻는 날이다.
54년 귀인이 나타나 도와주니 걱정은 금물이다.
66년 바라던 일이 더디게 처리된다.
78년 문단속을 한 번 더 확인해야 한다. 90년 막혔던 문서 매매가 오후쯤 성사된다.
02년 막힌 운세가 활발하게 열린다.
양띠
43년 부지런히 움직이니 운이 잘 풀린다.
55년 금전 운이 도와주니 심호흡을 하게 된다.
67년 마음을 비우니 소원이 풀린다.
79년 원하는 것을 어렵지 않게 얻는 날이다. 91년 실력이 뛰어나다는 소리를 듣는다.
03년 바른 마음가짐을 지녔으니 운수대통한다.
원숭이띠
32년 매사 바라던 뜻을 이루게 된다.
44년 기다리던 자금을 받는 운세다.
56년 바라던 장소로 이동하는 운이다.
68년 바랬던 희망을 달성하는 날이다.
80년 준비된 능력을 마음껏 발휘한다.
92년 참고 견디는 지혜가 필요하다.
닭띠
33년 짜증을 자주 내니 근심이 찾아온다. 45년 어둠만 있고 밝은 빛이 적은 날이니 조심한다.
57년 운수대통하는 운이니 짜증 내면 안 된다.
69년 길이 막혔다고 짜증 내면 안 된다.
81년 좋은 결과가 눈앞에 있다.
93년 생활이 윤택해지는 운세다.
개띠
34년 귀인이 찾아오니 마음이 즐거워진다.
46년 운기가 대길하니 반가운 귀인이 찾아온다.
58년 힘을 내야 좋은 일이 찾아온다.
70년 가정이 화평해지는 날이다.
82년 화목하고 얼굴엔 웃음꽃이 활짝 핀다.
94년 재물을 잃을 운수니 조심해야 한다.
돼지띠
35년 잘 모르는 사람이 다가오니 경계해야 한다.
47년 금전 문제로 다툼이 생길 운이다.
59년 일이 잘 안 풀리니 침묵하고 기다린다.
71년 하찮은 일로 인해 논쟁이 생긴다.
83년 쌓였던 스트레스가 사라진다.
95년 구설수가 생기지 않게 신경 써야 한다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한국역리학회중앙회장/한국관상협회회장