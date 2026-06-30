[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 30일

양띠

43년 잔칫집에서 귀한 사람을 만나게 된다.

55년 골목길에서는 킥보드나 이륜차를 조심한다.

67년 잔불도 한 번 더 확인해야 한다.

79년 많은 사람이 모이는 장소에서는 소지품 분실을 주의한다.

91년 마침내 소원을 성취한다.

03년 일이 꼬이는 운이니 신경을 더 써야 한다.