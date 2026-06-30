[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 30일

쥐띠
36년 장거리 여행은 자제하는 것이 좋다. 48년 일이 꼬이니 마음이 답답해진다. 60년 답답했던 마음이 오후쯤 좋아진다. 72년 집안이 평안해지는 날이다. 84년 금전을 빠르게 얻을 수 있는 운세다. 96년 바라던 소원을 마침내 성취한다.
소띠
37년 욕심으로 인해 근심만 생긴다. 49년 귀인이 따르고 도와주는 날이다. 61년 막혔던 운기가 저녁부터 다시 풀린다. 73년 욕심을 내면 다툼만 생긴다. 85년 바라던 일이 성사되는 날이다. 97년 막혔던 이직 운이 열리니 마음 놓이게 된다.
범띠
38년 마음의 평안을 되찾는 날이다.
50년 금전이 조금씩 나가게 된다.
62년 주문 전화를 많이 받는다.
74년 필요한 금전이 어렵게 마련된다.
86년 뜻하는 일을 소원대로 성취하게 된다.
98년 바라던 일이 오후쯤 순조롭게 풀린다.
토끼띠
39년 힘들어도 최선을 다해야 한다.
51년 마음을 비우니 성공 수가 따른다.
63년 능력을 마음껏 펼쳐 보이는 날이다.
75년 일에 대처하는 지혜가 뛰어나다.
87년 행운이 가득 찾아오니 기쁘다.
99년 상황 판단을 잘 해야 한다.
용띠
40년 어려운 상황을 슬기롭게 빠져나간다.
52년 운이 따르니 행복도 찾아온다.
64년 마음이 한결 편안해진다.
76년 오래된 문서가 행복을 가져다준다.
88년 정신적인 고통에서 벗어나는 날이다.
00년 막혔던 운이 빠르게 열린다.
뱀띠
41년 망설이지 말고 선택을 잘 내려야 한다.
53년 삶이 풍요롭고 넉넉해지는 시기다.
65년 집안에 행복이 가득 찾아온다.
77년 답답했던 사업 운도 서서히 번창하는 운이다.
89년 바라던 일이 순조롭게 풀린다.
01년 일이 잘 풀리니 기쁨을 누린다.
말띠
42년 흩어진 재물이 또다시 모이는 운이다.
54년 문서에 대길 운이 열리니 근심이 사라진다.
66년 주변 아는 사람들이 부러워하는 운세다.
78년 운이 좋아 가볍게 합격하는 운세다.
90년 마음속에 걱정하던 근심이 사라진다.
02년 금전을 다 쓰고 고민에 빠지는 운세다.
양띠
43년 잔칫집에서 귀한 사람을 만나게 된다.
55년 골목길에서는 킥보드나 이륜차를 조심한다.
67년 잔불도 한 번 더 확인해야 한다.
79년 많은 사람이 모이는 장소에서는 소지품 분실을 주의한다.
91년 마침내 소원을 성취한다.
03년 일이 꼬이는 운이니 신경을 더 써야 한다.
원숭이띠
32년 재물 운이 약해도 짜증은 금물이다.
44년 재물 운이 찾아오기 시작 한다.
56년 집안이 차차 부유해지는 시기다.
68년 오래전에 헤어졌던 사람의 소식을 듣게 된다.
80년 건강을 다시 찾는 날이다.
92년 바라던 곳을 이직하니 기쁨이 가득하다.
닭띠
33년 좋은 꿈을 꾸니 밝은 소식을 듣게 된다.
45년 기쁨이 찾아오니 근심이 사라진다.
57년 집안에 겹경사가 생긴다.
69년 일이 순조롭게 풀린다.
81년 반가운 사람을 만나니 기쁜 날이다.
93년 짜증을 부리지 않으니 일이 더 잘 풀린다.
개띠
34년 스트레스가 쌓이는 시기다.
46년 우환질고가 사라지니 마음 홀가분해진다.
58년 마음을 편하게 해주는 사람을 만난다.
70년 마침내 재물 운이 찾아온다.
82년 고난을 이겨 내니 축복을 받는 운세다.
94년 어려움을 이겨 내니 마음이 후련하다.
돼지띠
35년 어려움에서 벗어나니 답답했던 마음 편해진다.
47년 오래전 문서가 뜻대로 성사된다.
59년 재물 운이 집안으로 들어온다.
71년 문서 운이 더욱 좋아진다.
83년 어렵게 합격하는 운이니 마음이 흐뭇해진다.
95년 바라던 소원을 성취한다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한국역리학회중앙회장/한국관상협회회장