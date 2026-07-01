[백운산 오늘의 운세] 2026년 7월 1일

쥐띠
36년 반가운 사람을 만나니 기쁘다.
48년 근심에서 벗어나 마음이 편해진다.
60년 나쁜 꿈을 꾸고 마음 심란해진다.
72년 지나친 간섭은 도움이 안 된다.
84년 성급한 마음을 버리고 기다린다.
96년 현재에 만족하면 행운이 찾아온다.
소띠
37년 마음이 편하니 운수대통한다.
49년 답답했던 일이 오후 지나면 해결된다.
61년 몸살 기운이 도망가는 날이다.
73년 소심한 성격 때문에 근심이 생긴다.
85년 과감하게 결단할 필요가 있다.
97년 좋은 사람을 소개받는다.
범띠
38년 마음 편하게 쉬는 것이 상책이다.
50년 어디서든지 쇠붙이를 조심한다.
62년 꺼진 불도 다시 보는 마음으로 지낸다.
74년 미래를 위해 도전한다.
86년 운이 좋아지니 만사형통한다.
98년 다 잘 되는 것은 아니니 더 최선을 다해야 한다.
토끼띠
39년 스트레스성 피로가 병이 된다.
51년 힘든 시기니 내 것만 잘 관리한다.
63년 도장과 통장 관리에 신경 쓴다.
75년 믿었던 도끼에 발등 찍힐 운세다.
87년 늘 긍정적인 마음으로 지낸다.
99년 앞뒤 양옆을 살피면서 걷는다.
용띠
40년 매매 운이 뒤늦게 들어온다.
52년 바라는 대로 빠르게 성사된다.
64년 귀한 자리에 초대를 받는다.
76년 판단 착오로 인해 손재 수가 우려된다. 88년 아직 매매의 기운이 약하다.
00년 어렵다는 판단이 들면 빨리 단념한다.
뱀띠
41년 완벽한 계획이 필요할 때다.
53년 바라던 것을 얻어내고 기뻐한다.
65년 건강 운이 대길해진다.
77년 마음이 불안정하니 여행은 뒤로 미룬다.
89년 다툼이 심해지니 마음 수련을 해야 한다.
01년 가족과 즐거운 하루를 보낸다.
말띠
42년 큰 결실을 얻는 날이다.
54년 막혔던 금전 운이 확 풀린다.
66년 미리 검진받으니 건강이 호전된다.
78년 무리하게 확장하면 마음이 더 심란해진다.
90년 심리적인 안정이 안 되는 날이니 신경 쓴다.
02년 심리적으로 불안정한 날이다.
양띠
43년 아랫사람 말도 경청해야 한다.
55년 마음을 가다듬고 좋은 운을 기다린다.
67년 짜증 나고 힘들어도 최선을 다한다.
79년 건널목에서 운전을 조심한다.
91년 손재수가 있으니 주의한다.
03년 기대가 크면 실망도 크다.
원숭이띠
32년 문서로 인해 재물이 두둑해진다.
44년 중요한 일은 가족과 의논한다.
56년 오랜만에 금전 소식을 듣는다.
68년 기분 좋아지는 햇살이 집안으로 들어온다.
80년 마무리를 잘해야 한다.
92년 운이 도우려 하니 적극적으로 움직인다.
닭띠
33년 맺고 끊음을 확실히 해야 한다.
45년 다 된 일이 뒤로 미루어진다.
57년 귀인이 도움을 주고 떠난다.
69년 마른 땅에 운기가 가득하다.
81년 사랑하는 사람이 귀한 선물을 주는 날이다.
93년 그동안 품어왔던 뜻을 이루게 된다.
개띠
34년 가정이 화목해진다.
46년 새로 이사를 온 이웃과 사이좋게 인사 나눈다.
58년 어려움 끝에 자금이 마련된다.
70년 일한 만큼 소득이 생긴다.
82년 앞으로 나가니 기반이 탄탄해진다.
94년 동창 친구가 뜻밖의 도움을 준다.
돼지띠
35년 막혔던 문서 운이 다시 풀린다.
47년 심란했던 시간이 지나갈수록 좋은 운이 찾아온다.
59년 마음이 한가롭고 태평하다.
71년 스트레스가 풀리니 기쁘다.
83년 윗사람에게 칭찬을 받는다.
95년 마음먹은 일이 뜻대로 이뤄진다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한국역리학회중앙회장/한국관상협회회장