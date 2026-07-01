[백운산 오늘의 운세] 2026년 7월 1일

용띠

40년 매매 운이 뒤늦게 들어온다.

52년 바라는 대로 빠르게 성사된다.

64년 귀한 자리에 초대를 받는다.

76년 판단 착오로 인해 손재 수가 우려된다. 88년 아직 매매의 기운이 약하다.

00년 어렵다는 판단이 들면 빨리 단념한다.