영풍 석포제련소, 5년 동안 ‘폐수 무방류 시스템’ 안정적 운영…친환경 경영 이어간다

지난 2021년 5월 30일부터 운영 중

방류 아닌 재이용으로 '친환경 전환'

"환경 투자 확대…지속가능 모델로"

사진3. 영풍 석포제련소 폐수 무방류시스템(ZLD) 외관 0 영풍 석포제련소 폐수 무방류시스템 외관. /영풍

영풍이 석포제련소에 도입한 '폐수 무방류 시스템'을 안정적으로 운영하고 있다. 세계 제련소 최초로 도입한 시스템으로, 친환경 경영을 이어가고 있다는 평가가 나온다.29일 영풍에 따르면 영풍은 지난 2021년 5월30일부터 석포제련소의 폐수 무방류 시스템을 가동하고 있다. 이는 제련 공정에서 발생하는 폐수를 외부로 방류하지 않고 전량 재처리해 다시 공정에 재활용하는 순환형 수처리 시스템이다. 산업 현장에서 발생하는 폐수를 '방류'가 아닌 '재이용'의 개념으로 전환했다는 점에서 국내 산업계의 친환경 전환 사례로 꼽힌다.이 시스템의 하루 최대 처리 용량은 4000㎥ 규모로, 하루 평균 2000~2500㎥의 공정 사용수를 처리해 전량 재이용하고 있다. 영풍은 이를 통해 공정 사용수를 100% 재이용함으로써 하천수의 취수를 줄여 수자원을 아낀 규모가 연간 약 88만㎥에 이른다고 설명했다.회사는 이를 비롯해 석포제련소 전반에 걸친 대규모 환경개선 투자도 이어가고 있다. 지난 2019년 환경개선 혁신계획을 수립한 이후 지난해까지 누적 약 5400억 원을 투입해 수질·대기·토양 등 환경 전 영역에 대한 개선 사업을 추진했다. 질소산화물(NOx) 저감을 위한 오존 분사시설 도입, 산소공장 증설, 비산먼지 방지시설, 실시간 배출 모니터링 체계(TMS) 등을 구축했다.이와 함께 제련소 석포면사무소 앞 전광판과 안동댐 세계물포럼기념센터 앞 전광판, 영풍 홈페이지를 통해 제련소 인근 대기질 정보를 투명하게 실시간으로 공개하고 있다.영풍 관계자는 "시스템 도입 5주년은 단순한 환경 설비 운영의 의미를 넘어 국내 산업계의 환경 패러다임을 바꾼 상징적인 이정표"라며 "친환경 제련 기술과 환경 안전 투자 확대를 통해 지속가능한 제련소 모델을 만들어 가겠다"고 말했다.