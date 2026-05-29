네이버 커넥트재단-서울대, AI 인재 양성 위해 맞손

지난 26일 관련 업무협약 체결

대학생 대상 양질 교육 지원

[이미지] 네이버 커넥트재단과 서울대학교가 AI 인재 양성 및 교육 기회 확대를 위한 업무 협약을 체결했다. 0 네이버 커넥트재단과 서울대학교가 AI 인재 양성 및 교육 기회 확대를 위한 업무 협약을 체결했다. /네이버

네이버 커넥트재단과 서울대학교가 국내 AI 인재 양성을 위한 협력에 나섰다.29일 네이버 커넥트재단은 지난 26일 서울대학교에서 AI 인재 양성·교육 기회 확대를 위해 서울대와 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.이번 협약으로 커넥트재단과 서울대는 AI 시대에 적합한 교육 프로그램을 공동 개발·운영하며 다양한 지역의 대학생이 양질의 교육을 받을 수 있도록 지원한다. 공동 연구·학술 활동을 통해 새로운 교육 모델 등도 지속 발굴하는 협업도 이어갈 예정이다.두 기관은 전국 거점 국립대 10개 소속 대학생 200명을 대상으로 진행되는 'AI Agent Challenge(AI 에이전트 챌린지)' 프로그램을 시작으로 협력도 확대할 계획이다. 서울대 대학연대 지역인재양성사업단과 함께 운영하는 이 프로그램은 대학생들이 실생활에서 경험하는 문제를 해결할 AI 에이전트를 직접 설계·구축하는 실무형 교육이다. 팀네이버 소속 개발자와 기획자가 멘토로 참여해 그룹 피드백과 특강을 제공할 예정이다.유홍림 서울대 총장은 "AI 시대에 필요한 인재를 양성하기 위해서는 학계와 기업이 적극적으로 협력해야 한다"며 "지역 균형 발전에 기여하는 것은 서울대의 중요한 책무 중 하나로, 앞으로 네이버 커넥트재단과 함께 더 많은 지역 인재 양성에 나서겠다"고 했다.공기중 네이버 커넥트재단 이사장은 "커넥트재단은 학계와 기업을 연결하는 등 누구나 AI 역량을 갖출 수 있도록 교육 기회를 전국 단위로 넓혀가고 있다"며 "서울대와의 협업을 통해 각 지역의 우수한 대학생들이 AI 시대를 이끄는 인재로 도약할 수 있도록 지원할 것"이라고 말했다.