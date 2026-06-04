NC AI, 한화오션과 손잡고 조선소 용접 자율화 나선다

한화오션 과제 최종 수주…공동개발 착수

자율 용접 피지컬 AI 솔루션 구현 목표

[NC AI 보도사진]NC AI, 한화오션 상선·특수선에 ‘자율 용접 로봇 AI 두뇌’ 공급… 피지컬 AI 영토 확장 1 0 NC AI가 한화오션 상선·특수선에 '자율 용접 로봇 AI 두뇌'를 공급한다./NC AI

NC AI가 한화오션과 협력해 조선업계의 숙원 과제로 꼽혀온 용접 공정 자동화·자율화 기술 개발에 나선다.4일 NC AI에 따르면 회사는 한화오션의 '비전 인식 기반 용접 전용 모델 및 협동로봇 기반 자율 용접 모델 개발' 과제를 최종 수주하고 공동 개발에 착수했다.이번 과제는 숙련공의 노하우에 의존하던 선박 건조의 핵심 공정인 용접 작업에 고도화된 AI 비전 인식과 정밀 로봇 제어 기술을 융합하는 프로젝트다. 양사는 단순히 정해진 궤적을 반복하는 기존 자동화의 한계를 넘어, 로봇이 용접 부위를 스스로 인식하고 판단해 실시간으로 최적의 용접을 수행하는 '자율 용접 피지컬 AI 솔루션' 구현을 목표로 삼고 있다.조선소 용접 공정은 강한 아크광과 불꽃, 용접 분진, 카메라 렌즈 오염 등으로 인해 AI 비전 기술을 적용하기 어려운 환경으로 꼽힌다. 이에 NC AI는 한화오션의 실제 작업 현장에서 확보한 데이터와 엔지니어 피드백을 반영해 분진과 노이즈 환경에서도 용접선을 정밀하게 인식하고 결함을 실시간 탐지하는 조선 특화 비전 기술을 개발할 계획이다.개발된 자율 용접 모델은 향후 한화오션의 상선과 특수선 건조 공정에 적용돼 생산성 향상과 품질 안정화에 기여할 것으로 기대된다.NC AI는 이번 프로젝트에 자사의 산업 특화 비전언어모델(VLM)인 '배키 비전(VAETKI Vision)'을 핵심 엔진으로 활용한다. 배키 비전은 이미지와 텍스트 정보를 통합 이해하는 모델로, 향후 시각(Vision)·언어(Language)·행동(Action)을 결합한 VLA 모델로 확장될 예정이다.이를 통해 작업자가 자연어로 명령을 내리면 로봇이 용접 대상물의 상태와 작업 환경을 실시간 분석해 용접 토치 각도와 속도 등을 스스로 결정하는 방식의 피지컬 AI 구현이 가능해진다는 설명이다.NC AI는 이번 한화오션 과제 수주를 통해 다시 한번 산업 특화 AI 분야에서의 톱 기술 경쟁력을 시장에 증명해 냈다. 최근 현대로템과 다종·다중 로봇을 통제하는 국방 AX 분야 국책과제 수행 및 포스코DX와의 로봇 AI 기술협력 등 대형 성과를 연이어 창출해왔다. 이번 한화오션 과제는 난이도가 가장 높다고 평가받는 스케일인 만큼 '조선·해양' 도메인까지 영토를 확장하게 됐다는 평가다.이연수 NC AI 대표는 "대한민국 조선업을 선도하는 한화오션과의 협력은 NC AI가 가진 소버린 산업 특화 AI 파운데이션 모델 '배키'의 확장성을 보여주는 최고의 무대가 될 것"이라며 "현장의 분진과 오염을 극복하는 강인한 비전 인식 기술과 자율 제어 모델을 성공적으로 개발해, 실제 조선 공정에 투입할 수 있는 세계 최고 수준의 피지컬 AI 모델을 만들겠다"고 밝혔다.