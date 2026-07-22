“눈알 스티커?”…‘동궁’ 조승우 곤룡포 용보, 알고 보니 역사 고증

조승우 0 동궁에 출연한 조승우 현장 사진/굿맨스토리 인스타

넷플릭스 드라마 '동궁'에서 배우 조승우가 착용한 곤룡포의 용보에 달린 용의 눈이 온라인에서 화제를 모으고 있다. 용보는 임금의 곤룡포에 부착된 용 문양 장식을 일컫는다.일부 시청자들이 용의 눈을 두고 "눈알 스티커를 붙여놓은 것 같다"며 어색하다는 반응을 보였지만 실제로는 역사적 고증을 반영한 디자인이라는 설명이 이어졌다.최근 SNS와 온라인 커뮤니티에는 조승우가 극 중 용보를 착용한 사진과 함께 "진지한 장면인데 용 눈알만 보인다", "한 번 보이니까 계속 눈만 쫓게 된다", "눈알 스티커를 붙여놓은 것 같다"는 글이 잇따라 올라왔다.한 이용자는 "용보만 나오면 빵 터진다"고 적었고, 또 다른 이용자는 "왕 용보를 볼 때마다 웃기다", "흔들면 떼굴떼굴 움직이는 장난감 눈알 같다"며 디자인이 몰입을 방해했다고 평가했다. 일부 시청자는 "양팔에 있는 용의 눈까지 보여 더욱 신경 쓰였다"고 말하기도 했다. "띠용포"라는 댓글은 많은 공감을 받았다.반면 해당 용 문양은 실제 조선시대 용보를 반영한 역사 고증이라는 설명도 이어졌다.댓글에는 "역사 고증한 것이다. 아직도 모르는 사람이 많다", "용의 눈을 크게 떠 임금을 호위하고 굽어본다는 의미가 담겨 있다", "원래 용포에 있는 표현이다", "국립고궁박물관 자료를 찾아보니 영친왕 용포에서도 비슷한 형태를 확인할 수 있었다"는 반응이 이어졌다.동궁 제작진은 이와 관련해 "임금의 어진을 토대로 용보를 전문적으로 제작하는 장인이 전통 기법을 활용해서 제작했다"고 설명했다.22일 넷플릭스 공식 사이트 투둠에 따르면 동궁은 SBS 드라마 김부장에 이어 넷플릭스 글로벌 비영어 쇼 부문 2위에 올랐다.