반도체 성과 국민과 나눈다…삼성전자, 4000억 규모 ‘감사 페스티벌’

제품 구매 금액 20% 온누리상품권 지급

단순 혜택 넘어 지역 경제 활성화 도모

군인·경찰·소방·교정공무원은 30% 혜택

협력사 지원 및 AI 인재 육성 등 추가 기여 검토

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삼성전자가 4000억원 상당의 고객 혜택을 제공하는 '국민과 함께, 감사 페스티벌'을 한 달간 실시한다. 앞서 발표한 5조원 규모 사회공헌사업의 일환으로, 초호황을 맞은 반도체 사업에서의 성과를 국민들과 나눈다는 취지다. 삼성전자는 자사 제품을 구매하는 모든 고객을 대상으로 구매 금액의 20%에 해당하는 온누리상품권을 지급, 단순 혜택을 넘어 지역 경제 활성화까지 도모한다. 여기에 협력사 지원과 AI 인재 육성 등 추가적인 사회적 기여 방안도 마련한다는 방침이다.삼성전자는 오는 8일부터 이 같은 내용의 '국민과 함께, 감사 페스티벌'을 진행한다고 5일 밝혔다. 이번 행사는 '5조원 사회적 기여 확대' 약속을 이행하기 위한 계획의 일부다. 삼성전자는 지난달 27일 노사 합의 타결 이후 "삼성의 성장과 성과가 임직원뿐만 아니라 우리 사회에 선순환될 수 있도록 하겠다"며 "향후 5년간 5조원을 조성해 '상생 및 건전한 생태계 조성'과 '미래 인재 육성'에 투자하겠다"고 밝힌 바 있다.우선 행사 기간 삼성전자 제품을 구매한 고객들은 구매 금액의 20%에 해당하는 온누리상품권을 받는다. 온누리상품권은 전국 전통시장이나 골목상권 등에서 현금처럼 사용할 수 있다. 삼성전자는 4000억원 규모의 온누리상품권을 준비했다. 직접적 할인 대신 온누리상품권 제공으로 지역 경제 활성화를 꾀한다는 게 회사 측 설명이다. 소상공인시장진흥공단에 따르면 온누리상품권 결제 가맹 매장의 매출 증대 효과는 가맹 1년차 '5%', 2년차 '9.2%', 3년차 '12.2%' 등 유의미한 증가세를 나타내고 있다.삼성전자는 군인과 경찰·소방·교정공무원 등 이른 바 'K-히어로' 대상의 혜택도 마련했다. 이들 고객은 온라인 '삼성전자 패밀리몰'에서 구매 금액의 30% 혜택을 받을 수 있으며, 총 70만명 이상이 수혜 대상으로 추산된다.삼성전자는 K-히어로의 희생과 헌신에 특별한 감사의 마음을 담아 제품 구매 때 가격 혜택을 주는 'K-히어로 패밀리 페스타'를 2024년부터 운영해왔다. 지난달 진행된 올해 상반기 K-히어로 패밀리 페스타에서는 TV, 냉장고, 세탁건조기, 식기세척기, 스마트폰, PC 등 구입 시 가격 혜택을 주고 추가로 다양한 경품을 증정했다. 삼성전자는 "K-히어로의 헌신과 희생이 대한민국을 세상에서 가장 안전한 나라로 만들었고, 삼성전자도 이 덕분에 높은 성과와 성장을 이룰 수 있었다"며 "우리 곁의 영웅들의 헌신과 노고를 기리고, 조금이라도 감사와 응원을 보내기 위한 취지"라고 설명했다.이와 함께 협력사 지원과 포용적 금융, AI 인재 육성 등 사회적 기여 방안도 단계적으로 계획 중이다. 현재 회사 측은 협력사 지원을 통한 산업 생태계 경쟁력 강화, 취약계층과 영세자영업자 등 금융 접근성이 낮은 계층의 자립과 재도약을 지원하는 포용적 금융 확대, AI 분야 등 미래 산업 경쟁력 확보를 위한 인재 육성 및 산학협력 강화 등을 검토하고 있다. 협력사와 지역사회, 미래 세대가 함께 성장할 수 있도록 상생 기반을 넓히고, 사회 기여 활동을 확대한다는 방침이다.삼성전자는 "국민의 기대와 눈높이를 생각하며 기업이 우리 사회에서 어떤 역할을 해야 하는지에 대한 근본적인 고민을 이어가겠다"며 "사회와 함께 성장하는 기업으로서 책임과 역할을 충실히 수행해 나갈 것"이라고 강조했다.