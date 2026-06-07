우리은행, ‘AI-금융소비자보호 아이디어 경진대회’ 개최

AI 접목 소비자보호 현안 위한 실무 적용 솔루션 발굴 취지
우리은행은 지난 5일 서울 중구에 위치한 본점에서 '삼성 청년 SW·AI 아카데미(SSAFY)'교육생들과 'AI-금융소비자보호 아이디어 경진대회'본선을 진행했다고 7일 밝혔다.
예선에는 총 116개 팀이 참가해 경쟁을 펼쳤으며, 그중 7개 팀이 본선 무대에 올랐다. 대회 참가자들은 취약계층 권익보호, 불완전판매 예방, 민원 예방, 금융사기 예방이라는 네 가지 핵심 분야에 맞춰 고객 관점의 실용적인 AI 활용 방안을 제안했다. 본선 평가는 아이디어의 효과성, 실현가능성, 혁신성 등 세 가지를 중점적으로 이뤄졌다.
대상은 '치매가 와도 나를 지키는 건 나 자신'이라는 주제로 AI 기반 치매금융 사전지정 보호 시스템 아이디어를 낸 'Woori Guard'팀이 차지했다. 최우수상은 '가라도스'팀(우리WON모바일 가입자 대상 통화, 문자부터 이체까지 AI가 지키는 금융 안전망), 우수상은 '해주리 팬클럽'팀(필요한 금융업무를 먼저 챙기고, 후회할 선택을 막아주는 우리 온 핏 AI)이 수상했다. 수상팀에는 상장과 시상품이 전달됐으며, 참가 청년들을 위한 은행사박물관 관람 및 소비자보호 특강 등 부대 프로그램도 함께 진행됐다.
우리은행 관계자는 "SSAFY 교육생들의 참신한 아이디어를 통해 AI 기술이 금융소비자 권익 보호에 실질적으로 기여할 수 있는 가능성을 확인했다"며 "발굴된 혁신적인 제안들이 실제 금융 현장에 적용되어 안전하고 편리한 금융 환경을 조성할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.