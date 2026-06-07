NH농협금융, 치매 고객 보호 강화…‘안심돌봄 프로젝트’ 추진

주요 자회사 참여한 그룹 차원 대응체계 구축 나서

금융거래 과정의 불편함과 금융자산 보호 구축 목표

이찬우 농협금융 회장 프로필 0 이찬우 NH농협금융그룹 회장./NH농협금융그룹

NH농협금융지주가 치매 고객과 가족의 안전한 금융서비스 이용을 위해 그룹 차원의 종합 대응체계 구축에 나섰다. 금융거래 과정에서 겪는 불편과 위험을 줄이고, 금융자산을 안전하게 보호하기 위한 대응체계 구축이 목표다.NH농협금융지주는 7일 '농협금융 안심돌봄 프로젝트'를 추진한다고 밝혔다. 이번 프로젝트를 통해 국가치매관리체계와 연계한 전국 100개 영업점에 '치매극복선도단체' 시범 인증을 추진하고, 치매 고객·가족 응대를 위한 가이드라인 및 매뉴얼을 운영키로 했다. 또한 지자체·치매 관련 기관과의 협력을 강화하고, 치매 및 고령 고객 친화적 금융서비스를 제공한다는 계획이다.최근 우리나라는 치매 인구 100만명 시대에 진입하며 치매로 인한 금융사고와 자산관리 공백 문제가 늘어나고 있다. 이에 농협금융은 은행, 생명, 손해보험, 투자증권, 캐피탈, 저축은행 등 주요 자회사가 참여하는 그룹 통합 프로젝트를 통해 치매 고객 보호체계를 마련하고 금융권의 치매 고객 보호 모범사례를 만들어 갈 계획이다.농협금융은 시범 영업점 운영과 대외협력사업을 시작으로 치매 고객 보호를 위한 그룹 차원의 대응체계를 지속 확대해 나갈 방침이다.이찬우 NH농협금융지주 회장은 "안심돌봄 프로젝트는 금융서비스 제공을 넘어 고객의 삶과 존엄을 지키기 위한 NH농협금융의 실천"이라며 "치매나 고령으로 인해 금융서비스 이용에서 소외되는 고객이 없도록 그룹 차원의 보호체계를 구축하고 고객과 지역사회가 체감할 수 있는 금융의 사회적 책임을 실천해 나가겠다"고 밝혔다.