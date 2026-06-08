닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

산업 대기업

대한전선, 싱가포르서 1400억원 규모 초고압 케이블 수주

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260608010002332

글자크기

닫기

김영진 기자

승인 : 2026. 06. 08. 09:15

Advertisements

Advertisements

400kV·230kV O.F 초고압 케이블 공급 계약
최근 2년간 싱가포르서 약 1조원 수주 달성
사진. 대한전선이 싱가포르에서 초고압 전력망 프로젝트를 수행하고 있다 (1)
대한전선이 싱가포르에서 초고압 전력망 프로젝트를 수행하고 있다./대한전선
대한전선이 싱가포르 전력청(SP PowerAssets Limited)으로부터 약 14000억원 규모의 초고압 케이블 프로젝트를 수주했다.

8일 대한전선은 공시를 통해 싱가포르 전력청에 400kV 및 230kV급 O.F(Oil Filled) 초고압 케이블 시스템을 공급한다고 밝혔다. 이 중 400kV는 싱가포르 전력망에서 운용되는 최고 전압으로, 사업자 선정 시 500kV급에 준하는 고도의 기술력과 실적이 필수적으로 요구된다.

대한전선은 과거 국내 최초로 500kV 전력망을 개발하고 미국 등에 성공적으로 공급한 경험이 있다. 이를 바탕으로 현재 400kV 이상 초고압 전력망 시장에서 점유율 1위를 기록하고 있으며, 이번 프로젝트를 포함해 최근 2년간 싱가포르 시장에서만 약 1조원의 누적 수주를 달성하는 성과를 거두었다.

싱가포르는 현재 AI 데이터센터(AIDC)의 대규모 확대, 전력망 현대화, 재생에너지 연계 등을 적극적으로 추진하고 있다. 이에 따라 싱가포르 내 핵심 파트너로 자리 잡은 대한전선의 향후 사업 기회는 더욱 크게 확대될 것으로 전망된다.

특히 이번에 수주한 'O.F 케이블'은 케이블 내부에 절연유를 채워 절연 성능을 확보하는 제품이다. 복잡한 생산 공정과 까다로운 유지보수로 인해 글로벌 소수 기업만이 생산할 수 있어 의미가 있다. 대한전선은 국내 최초로 O.F 초고압 케이블을 개발 및 상용화하며 대한민국 초고압 시장을 선도해왔으며 이 외에도 XLPE(가교폴리에틸렌) 등 다양한 절연 방식에서 고도의 기술력을 보유하고 있다. 대한전선은 이러한 기술 경쟁력을 바탕으로 글로벌 전력망 투자 확대에 따른 수요 증가에 대응하며 해외 시장을 적극 공략하고, 국내 케이블 산업의 수출 경쟁력 강화에도 기여한다는 방침이다.

대한전선 관계자는 "이번 수주는 싱가포르 전력망 시장에서 대한전선이 핵심 사업자로 자리매김하고 있음을 보여주는 성과"라며 "초고압 케이블을 비롯해 HVDC와 해저케이블 분야에서도 기술 우위를 강화해 고부가가치 시장 공략에 박차를 가할 것"이라고 밝혔다.
김영진 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

트럼프, 이스라엘에 미사일 발사 이란에 “멈추고 협상 복귀” 촉구...“종전 MOU, 8∼10일 타결 가능성”

‘솔로지옥5’ 박희선 “의혹은 명백한 허위사실”…‘하시4’ 김지민도 공개 사과

[검사수첩] ‘소재불명’ 뒤집은 檢 추적…8년 도피 코인사기범 잡았다

AI발 고용 충격, 금융권 정조준…은행 감원 기반 마련·자산관리사도 위기

천안 오룡지구 리츠사업, 774억 공공시설 ‘깜깜이 이전’ 우려

츠베레프 ‘프랑스오픈’ 제패, 메이저 첫 우승

[사설] 주가·환율·금리, 거시지표 변동 위험 수위다

지금 뜨는 뉴스

[시승기] 실용성 챙기고 운전재미 더했다… 균형감 돋보이는 SUV

회식 줄고 일찍 귀가…서울 지하철 심야 승객 24% 줄었다

1초에 63개씩 팔렸다…‘불닭’ 누적 판매 100억개 돌파

[시승기] 르노 필랑트, 하이브리드·AI 품고 존재감 키웠다

中 지커, 첫 한국 출시 모델 ‘7X’ 공개…가격은 얼마