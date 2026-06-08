대한전선, 싱가포르서 1400억원 규모 초고압 케이블 수주

400kV·230kV O.F 초고압 케이블 공급 계약

최근 2년간 싱가포르서 약 1조원 수주 달성

사진. 대한전선이 싱가포르에서 초고압 전력망 프로젝트를 수행하고 있다 (1) 0 대한전선이 싱가포르에서 초고압 전력망 프로젝트를 수행하고 있다./대한전선

대한전선이 싱가포르 전력청(SP PowerAssets Limited)으로부터 약 14000억원 규모의 초고압 케이블 프로젝트를 수주했다.8일 대한전선은 공시를 통해 싱가포르 전력청에 400kV 및 230kV급 O.F(Oil Filled) 초고압 케이블 시스템을 공급한다고 밝혔다. 이 중 400kV는 싱가포르 전력망에서 운용되는 최고 전압으로, 사업자 선정 시 500kV급에 준하는 고도의 기술력과 실적이 필수적으로 요구된다.대한전선은 과거 국내 최초로 500kV 전력망을 개발하고 미국 등에 성공적으로 공급한 경험이 있다. 이를 바탕으로 현재 400kV 이상 초고압 전력망 시장에서 점유율 1위를 기록하고 있으며, 이번 프로젝트를 포함해 최근 2년간 싱가포르 시장에서만 약 1조원의 누적 수주를 달성하는 성과를 거두었다.싱가포르는 현재 AI 데이터센터(AIDC)의 대규모 확대, 전력망 현대화, 재생에너지 연계 등을 적극적으로 추진하고 있다. 이에 따라 싱가포르 내 핵심 파트너로 자리 잡은 대한전선의 향후 사업 기회는 더욱 크게 확대될 것으로 전망된다.특히 이번에 수주한 'O.F 케이블'은 케이블 내부에 절연유를 채워 절연 성능을 확보하는 제품이다. 복잡한 생산 공정과 까다로운 유지보수로 인해 글로벌 소수 기업만이 생산할 수 있어 의미가 있다. 대한전선은 국내 최초로 O.F 초고압 케이블을 개발 및 상용화하며 대한민국 초고압 시장을 선도해왔으며 이 외에도 XLPE(가교폴리에틸렌) 등 다양한 절연 방식에서 고도의 기술력을 보유하고 있다. 대한전선은 이러한 기술 경쟁력을 바탕으로 글로벌 전력망 투자 확대에 따른 수요 증가에 대응하며 해외 시장을 적극 공략하고, 국내 케이블 산업의 수출 경쟁력 강화에도 기여한다는 방침이다.대한전선 관계자는 "이번 수주는 싱가포르 전력망 시장에서 대한전선이 핵심 사업자로 자리매김하고 있음을 보여주는 성과"라며 "초고압 케이블을 비롯해 HVDC와 해저케이블 분야에서도 기술 우위를 강화해 고부가가치 시장 공략에 박차를 가할 것"이라고 밝혔다.