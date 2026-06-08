닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

산업 대기업

카카오페이, 청년 디지털 금융 리더 100명 모집

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260608010002336

글자크기

닫기

이서연 기자

승인 : 2026. 06. 08. 09:19

Advertisements

Advertisements

다문화 청소년 금융교육·소상공인 디지털 전환 지원
아이들과미래재단과 15억원 규모 지원사업
내년 1월까지 7개월간 포용금융 확산 활동
[카카오페이 참고자료] 260608
카카오페이 사각사각 서포터즈 모집./카카오페이
카카오페이가 디지털 금융 격차 해소와 포용금융 가치 확산을 이끌 청년 인재 육성에 나선다.

8일 카카오페이는 아이들과미래재단과 함께 청년 디지털 금융 리더 프로그램인 '사각사각 서포터즈' 1기 참가자 100명을 모집한다고 밝혔다.

사각사각 서포터즈는 디지털 금융 전환 과정에서 발생하는 금융 소외 문제를 완화하고 청년들이 포용적 금융 문화 확산에 직접 참여할 수 있도록 마련된 프로그램이다. 카카오페이는 지난 4월 아이들과미래재단과 업무협약을 체결하고 총 15억원 규모의 '청년 디지털 금융 리더 양성 지원 기금'을 조성했다.

모집 기간은 오는 22일까지다. 서울·경기 지역 대학에 재학 또는 휴학 중인 대학생이면 지원할 수 있다.

최종 선발된 서포터즈는 7월부터 내년 1월까지 약 7개월간 활동한다. 주요 프로그램은 다문화 청소년 대상 금융교육, 다문화 밀집 상권 소상공인 디지털 전환 지원 캠페인, 포용금융 서비스 아이디어 해커톤, 포용금융 홍보 콘텐츠 제작 등이다.

카카오페이는 해커톤과 역량 강화 교육 등을 지원해 참가자들이 금융·디지털 분야 이해도를 높이고 실무 역량을 키울 수 있도록 도울 계획이다. 참가자 전원에게는 활동 장학금이 지급되며 우수 활동자와 팀 리더에게는 추가 장학금도 제공된다.

카카오페이 관계자는 "미래 금융의 주역인 청년들이 직접 사회 문제 해결에 참여한다는 점에서 의미가 크다"며 "디지털 금융의 혜택이 사회 전반에 확산될 수 있도록 지원을 이어갈 것"이라고 말했다.

한편 카카오페이는 자립준비청년 지원, IT 교육 지원, 청년 취약계층 통신비 지원, 전세사기 예방 캠페인 등 청년층을 대상으로 한 상생 프로그램을 지속적으로 운영하고 있다.
이서연 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

트럼프, 이스라엘에 미사일 발사 이란에 “멈추고 협상 복귀” 촉구...“종전 MOU, 8∼10일 타결 가능성”

‘솔로지옥5’ 박희선 “의혹은 명백한 허위사실”…‘하시4’ 김지민도 공개 사과

[검사수첩] ‘소재불명’ 뒤집은 檢 추적…8년 도피 코인사기범 잡았다

AI발 고용 충격, 금융권 정조준…은행 감원 기반 마련·자산관리사도 위기

천안 오룡지구 리츠사업, 774억 공공시설 ‘깜깜이 이전’ 우려

츠베레프 ‘프랑스오픈’ 제패, 메이저 첫 우승

[사설] 주가·환율·금리, 거시지표 변동 위험 수위다

지금 뜨는 뉴스

[시승기] 실용성 챙기고 운전재미 더했다… 균형감 돋보이는 SUV

회식 줄고 일찍 귀가…서울 지하철 심야 승객 24% 줄었다

1초에 63개씩 팔렸다…‘불닭’ 누적 판매 100억개 돌파

[시승기] 르노 필랑트, 하이브리드·AI 품고 존재감 키웠다

中 지커, 첫 한국 출시 모델 ‘7X’ 공개…가격은 얼마