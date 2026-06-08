카카오페이, 청년 디지털 금융 리더 100명 모집

다문화 청소년 금융교육·소상공인 디지털 전환 지원

아이들과미래재단과 15억원 규모 지원사업

내년 1월까지 7개월간 포용금융 확산 활동

[카카오페이 참고자료] 260608 0 카카오페이 사각사각 서포터즈 모집./카카오페이

카카오페이가 디지털 금융 격차 해소와 포용금융 가치 확산을 이끌 청년 인재 육성에 나선다.8일 카카오페이는 아이들과미래재단과 함께 청년 디지털 금융 리더 프로그램인 '사각사각 서포터즈' 1기 참가자 100명을 모집한다고 밝혔다.사각사각 서포터즈는 디지털 금융 전환 과정에서 발생하는 금융 소외 문제를 완화하고 청년들이 포용적 금융 문화 확산에 직접 참여할 수 있도록 마련된 프로그램이다. 카카오페이는 지난 4월 아이들과미래재단과 업무협약을 체결하고 총 15억원 규모의 '청년 디지털 금융 리더 양성 지원 기금'을 조성했다.모집 기간은 오는 22일까지다. 서울·경기 지역 대학에 재학 또는 휴학 중인 대학생이면 지원할 수 있다.최종 선발된 서포터즈는 7월부터 내년 1월까지 약 7개월간 활동한다. 주요 프로그램은 다문화 청소년 대상 금융교육, 다문화 밀집 상권 소상공인 디지털 전환 지원 캠페인, 포용금융 서비스 아이디어 해커톤, 포용금융 홍보 콘텐츠 제작 등이다.카카오페이는 해커톤과 역량 강화 교육 등을 지원해 참가자들이 금융·디지털 분야 이해도를 높이고 실무 역량을 키울 수 있도록 도울 계획이다. 참가자 전원에게는 활동 장학금이 지급되며 우수 활동자와 팀 리더에게는 추가 장학금도 제공된다.카카오페이 관계자는 "미래 금융의 주역인 청년들이 직접 사회 문제 해결에 참여한다는 점에서 의미가 크다"며 "디지털 금융의 혜택이 사회 전반에 확산될 수 있도록 지원을 이어갈 것"이라고 말했다.한편 카카오페이는 자립준비청년 지원, IT 교육 지원, 청년 취약계층 통신비 지원, 전세사기 예방 캠페인 등 청년층을 대상으로 한 상생 프로그램을 지속적으로 운영하고 있다.