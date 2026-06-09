[단독]삼성 베트남 반도체 공장, 현지 인허가 마쳤다

북부 타이응우옌 테스트 공장 건설 박차

사업 수익 내면 추가공장 건설도 구상

관계자 "이르면 수주내 투자발표 가능성"

SAMSUNG ELEC-VIETNAM/CHIPS <YONHAP NO-3284> (REUTERS) 0 베트남 타이응우옌성에서 진행 중인 삼성전자 반도체 테스트 공장 건설 현장. /로이터 연합

삼성전자가 베트남에 추진 중인 반도체 테스트 공장 건설 사업이 관계 당국의 인허가 절차를 마무리한 것으로 전해졌다. 삼성전자는 공식 확인을 하지 않고 있지만 현지에서는 베트남 정부와 삼성전자 간 투자 계획 공개가 조만간 이뤄질 것이란 관측이 나온다.9일(현지시간) 아시아투데이 취재를 종합하면 삼성전자는 최근 베트남 북부 타이응우옌성에 건설 중인 반도체 테스트 공장 관련 주요 인허가를 모두 마쳤다. 현장 관계자는 본지에 "공사 추진과정에서 제기됐던 각종 애로사항이 지난 5월 해소됐고, 최근에 공사 계약 문제 등과 관련한 절차를 마무리하면서 인허가 이슈들이 해결됐다"고 밝혔다.현지 공사도 상당 부분 진척된 상태다. 새 공장 부지는 삼성이 스마트폰과 태블릿을 생산하는 기존 생산단지 내에 위치해 있다. 복수의 현장 관계자에 따르면 시공은 삼성물산이 맡고 있으며 현장에는 삼성물산 소속 한국인 인력 약 50명과 베트남 현지 인력 등을 포함해 수백명이 투입된 것으로 알려졌다.준공 일정도 구체화되고 있다. 복수의 현장 관계자는 내년 연말 가동을 목표로 1차 준공은 내년 5월, 2차 준공은 내년 11~12월께 이뤄질 것으로 예상했다.앞서 로이터통신도 지난달 입수한 삼성전자의 베트남 당국 제출 문서를 인용해 삼성전자가 39조동(약 2조2500억원)을 투자해 현지에 반도체 테스트 공장을 건설할 계획이라고 보도한 바 있다. 보도에 따르면 공장은 하노이 북쪽 약 60㎞ 떨어진 산업단지에 들어서며 내년 11월 본격 가동을 목표로 하고 있다.로이터는 해당 문서를 근거로 공장이 범용 반도체를 생산하고 연간 D램 1533억 기가비트(GB), 낸드플래시 2556억GB 규모의 생산능력을 갖출 예정이라고 전했다. 또 삼성 제안서에는 사업 수익이 날 경우 최대 25억 달러(약 3조8000억원)를 추가 공장 건설에 재투자하는 방안도 담긴 것으로 알려졌다. 복수의 관계자들은 본지에 "추가 공장을 증설할 계획이 있고 부지도 확보한 상태"라고 설명했다.삼성은 지난 3월 당국으로부터 투자 허가를 받고 사업을 담당할 법인인 '삼성베트남세미컨덕터(SVS)'를 설립했다. 다만 사업을 본궤도에 올리기 위한 일부 후속 절차는 아직 진행 중인 것으로 파악된다. 투자 규모와 이에 따른 인센티브 등 세부 조건을 담는 단계다.현지에서는 삼성이 이르면 수주 내 투자 계획을 발표할 가능성이 있다는 관측도 나온다. 베트남 측 소식통은 "빠르면 수주 내, 늦어도 하반기 중에는 프로젝트를 공식화하는 발표가 있을 것"이라고 전했다.이에 대해 삼성전자 측은 공식 입장을 밝힐 수 없다며 "모든 사안은 아직 협의 중"이라고 밝혔다.