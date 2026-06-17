한솔테크닉스, 윌테크놀러지 인수 완료…반도체 영토 넓힌다

1772억에 지분 83% 확보…비메모리 검사 핵심 부품 기업 자회사 편입

한솔아이원스·에스아이머트리얼즈 이어 장비·소재·검사 아우르는 라인업 구축

1 0

한솔그룹 계열의 전기·전자소재 전문 기업인 한솔테크닉스가 반도체 검사 부품 전문기업인 윌테크놀러지 인수를 최종 완료하며 반도체 사업 포트폴리오를 대폭 강화했다.한솔테크닉스는 윌테크놀러지 주식 611만 544주를 1772억원에 취득해 지분 83.37%를 확보하고, 자회사 편입 절차를 모두 마무리했다고 17일 밝혔다.윌테크놀러지는 비메모리 시스템 반도체 검사 공정의 핵심 부품인 프로브카드(Probe Card)를 설계·제조하는 전문 기업이다. 특히 스마트폰 메인칩(AP)과 이미지센서(CIS)용 프로브카드 분야에서 뛰어난 기술력을 인정받으며 국내외 주요 반도체 고객사를 확보하고 있다.프로브카드는 웨이퍼 상태의 반도체 칩에 전류를 흘려 전기적 특성과 불량 여부를 검사하는 정밀 부품이다. 반도체 미세공정이 고도화될수록 기술적 중요성이 커지는 데다, 반도체 생산 과정에서 지속적으로 교체해야 하는 '소모성 부품'이어서 안정적인 매출을 기대할 수 있는 알짜 사업으로 꼽힌다.한솔테크닉스는 이번 인수를 통해 기존 반도체 계열사인 한솔아이원스, 에스아이머트리얼즈와 함께 반도체 장비, 소재, 검사 분야를 모두 아우르는 강력한 사업 경쟁력을 갖추게 됐다. 향후 계열사 간 기술 협력과 고객 네트워크 연계를 통한 다양한 시너지 창출에도 속도를 낼 방침이다.한솔테크닉스 관계자는 "이번 인수는 반도체 사업 경쟁력을 끌어올리기 위한 전략적 투자"라며 "최근 인공지능(AI) 확산과 디지털 전환 가속화로 반도체 시장의 중요성이 더욱 커진 만큼, 윌테크놀러지의 기술력을 바탕으로 시장에서의 입지를 더욱 공고히 하겠다"고 말했다.