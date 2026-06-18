손동숙 고양시의원 “책힘 회피하는 행정, 시민 신뢰 못얻어”

304회 임시회서 풍동천 관리 공백에 따른 시민 안전사고 문제 지적

손동숙 의원이 “풍동천은 고양시에 있는데, 책임지는 고양시는 없습니다!”라며 임시회 5분 발언을 통해 강하게 질타/고양시의회 0 손동숙 고양시의회 의원이 17일 열린 제304회 임시회에서 5분 자유발언을 통해 풍동천 관리 공백에 따른 시민 안전사고 문제를 지적하고 있다. /고양시의회

고양특례시의회 손동숙 의원(국민의힘)이 풍동천 관리 공백으로 인한 시민 안전사고 문제를 지적하고 나섰다.18일 고양시의회에 따르면 손 의원은 전날 열린 제304회 임시회 5분 자유발언을 통해 "풍동천은 법적으로 고양시가 관리해야 할 소하천임에도 풍동2지구 도시개발사업 준공 및 관리권 이관 절차가 완료되지 않았다는 이유로 시공사와 행정기관이 서로 책임을 미루고 있다"며 "결국 행정의 책임 공백 속에서 시민 안전만 방치되고 있다"고 질타했다.손 의원에 따르면 지난 2월 풍동천 보행로에서 한 시민이 정비되지 않은 돌부리에 걸려 부상을 입은 사고가 발생했다. 손 의원은 "사고 이후 피해 시민은 고양시와 사업시행자 측에 수차례 도움을 요청했지만 서로 책임을 떠넘기는 답변만 반복됐다"며 "현재까지도 제대로 된 설명이나 조치를 받지 못했다"고 말했다.손 의원은 "시민이 다쳤는데도 책임지는 기관이 없고 시민이 직접 책임기관을 찾아다녀야 하는 현실은 행정의 부재를 보여주는 사례"라며 "시민 안전보다 책임 회피가 앞서는 행정을 시민들이 어떻게 신뢰할 수 있겠느냐"고 목소리를 높였다.이어 "현재 풍동천이 퇴적물과 악취 문제뿐 아니라 정비되지 않은 산책로, 건설 잔재물, 미비한 안전시설 등으로 지속적인 민원과 안전 우려가 제기되고 있다"고 덧붙였다.