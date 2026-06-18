손배찬 파주시장 당선인, 국방부 ‘군사규제 완화’ 환영

“민통선 북상, 파주 평화·경제 대전환의 마중물 될 것”

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손배찬 파주시장 당선인은 국방부의 민간인 통제선(민통선) 단계적 북상 및 군사보호구역 규제 완화 방침에 환영한다는 뜻을 밝혔다.손 당선인은 18일 입장문 발표를 통해 "파주가 평화와 경제 중심도시로 도약할 결정적 전환점을 맞이했다"며 접경지역의 해묵은 규제를 과감히 풀고 지역경제 발전의 길을 열어준 정부에 감사를 전했다.또한 손 당선인은 이번 규제 완화가 본인의 핵심 공약들과 연계돼 파주의 경제·관광 지도를 완전히 바꿀 기회가 될 것이라 확신하며 분야별 추진 계획을 제시했다.이에 손 당선인은 경제·산업 활성화: 대규모 규제 해제를 발판 삼아 핵심 공약인 평화경제특구 지정을 적극 추진해 글로벌 기업을 유치하고 일자리를 창출을 해 나아간다는 계획이다. 또한 노동자 복지를 위한 산업단지 근로자 공동복지센터 설치를 추진해 상생 기반도 다진다는 구상이다.아울러 평화·관광 인프라 확충: 군사 장애물 철거에 맞춰 리비교 평화문화 랜드마크 리모델링, 임진각 평화누리 주차 및 관광 인프라 확충, 허준 한방약초마을 조성을 속도감 있게 추진해 세계적인 관광 거점으로 도약시키겠다는 뜻도 밝혔다.여기에 오랜 숙원인 통일대교 검문소 북상 이전과 민통선 북상 및 군사규제 완화 확대를 실현하고, 소외됐던 실향민과 원주민을 위한 이주민 정착 지원 확대를 통해 포용적 복지를 실현한다는 계획이다.손 당선인은 "향후 민관 거버넌스를 구축해 주민들의 목소리를 정책에 고스란히 반영하겠다"며 "하반기 예정된 부대별 작전성 검토 단계부터 군부대와 긴밀히 협력해 '평화가 곧 경제'가 되는 풍요로운 파주를 만들겠다"고 밝혔다.