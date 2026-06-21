중기중앙회, LG CNS·메가존과 ‘중기 AX’ 본격 지원

최대 18억 지원…대기업 AI 역량 전수해 '제조 경쟁력' 강화

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중소기업중앙회는 국내 중소·중견 제조기업의 인공지능 전환(AX)을 가속화하기 위해 LG CNS, 메가존과 손잡고 '2026년 대·중소 상생형 AX 선도모델 사업' 지원 대상 모집에 나선다고 21일 밝혔다.이번 사업은 대기업의 첨단 AI 기술력을 중소 제조 현장에 직접 이식하는 상생 협력 프로젝트다. 단순히 공정을 개선하는 수준을 넘어, 데이터 수집부터 AI 모델 적용, 물류 설비(AGV·AMR), 로봇 도입, 디지털 장비 교체까지 전사적인 AX 체계 구축을 지원한다. 단 최소 2개 이상의 공정 스마트화와 AI 도입은 필수 조건이다.정부와 대기업이 사업비의 60%(최대 18억원)를 지원하며, 중소기업의 자부담(40%) 부담을 덜기 위해 인건비와 기존 설비 등을 현물로 편성할 수 있게 했다.공급기업으로 참여하는 LG CNS는 제조 특화 거대언어모델(LLM)을 결합한 '제조업 인공지능 전환(AX) 입문용 패키지(Manufacturing AX Starter Package)'를 통해 숙련공의 노하우를 디지털 자산화하고, 자연어 기반의 의사결정 체계를 구축할 예정이다. 메가존은 자체 개발한 AI 에이전트 플랫폼 '말리(Marl-E)'를 활용해 예지보전, 협동로봇 도입, 검수 자동화 등 제조 현장의 3대 핵심 시나리오를 중심으로 레거시 시스템 교체 없이 빠른 전환을 지원한다.양찬회 중기중앙회 전무이사는 "기술의 깊이와 전문성이 필수적인 AX 전환을 위해 전문기업들이 사업 주체로 직접 참여한다"며 "이번 사업을 통해 업종별 AX 성공 모델을 만들고, 중소기업협동조합을 중심으로 제조업 전반의 경쟁력을 높이겠다"고 강조했다.