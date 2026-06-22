“지역이 주도한다”…중기부, 4개 ‘창업도시’ 지원 기업 278곳 모집

대구·광주·대전·울산 대상… 최대 4억 원 지원·지역 주도 자율선정 방식 도입

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중소벤처기업부가 지역 창업 생태계 활성화를 위한 '창업도시 조성 프로젝트'를 본격화한다.중기부는 대구·광주·대전·울산 등 4개 창업도시를 대상으로 사업화 자금을 지원하는 '2026년 창업도시 조성 프로젝트 창업기업 통합공고'를 7월 7일까지 진행한다고 22일 밝혔다.이번 프로젝트는 수도권에 집중된 창업 자원과 인재의 불균형을 해소하고, 지역 기반의 선순환 생태계를 구축하기 위해 마련됐다. 지원 규모는 총 278개사로, 기업당 최대 4억원의 사업화 자금을 지원한다.특히 이번 공모는 '지역 주도'라는 원칙을 강화한 점이 눈에 띈다. 전체 선정 기업 278곳 중 100곳은 지방정부가 지역 전략에 맞춰 자체적으로 선정하는 자율선정 방식을 도입했다. 지역 펀드 투자기업이나 대학·연구기관 추천 기업 등을 각 지자체가 직접 발굴·육성해 중앙정부 주도에서 벗어난 실질적인 지역 맞춤형 정책을 실현하겠다는 의도다.나머지 178개사는 케이(K) 스타트업(신생 벤처기업)을 통한 공개 모집 방식으로 선정된다. 지원 대상은 창업도시 소재 기업뿐만 아니라 이전을 희망하는 기업도 포함된다. 이전 기업의 경우 자부담금의 10%를 지방정부가 추가 지원하는 혜택도 제공한다.조경원 중기부 창업정책관은 "지역이 스스로 생태계를 설계하고 성장시키는 새로운 정책 모델"이라며 "지방정부의 자율성과 책임성을 바탕으로 지역 특성이 반영된 창업 거점을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.중기부는 올해 상반기 4개 도시에 이어 하반기에 6곳을 추가로 선정할 계획이다. 이를 통해 2030년까지 글로벌 100위권 내 창업도시 5곳을 육성하고, 수도권 쏠림 현상을 넘어 다핵형 창업 생태계를 구축하는 것이 목표다.