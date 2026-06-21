경주시, 온라인 판로 지원 확대…소상공인 디지털 경쟁력 높인다

경주시 소재 소상공인과 중소기업 등 85개사

1_경주시 온라인플랫폼 판로지원사업 추진 0 경주시 온라인플랫폼 판로지원사업 리플렛

경북 경주시가 온라인 소비시장 확대에 대응해 지역 소상공인의 디지털 경쟁력향상과 실질적인 매출 증대를 위해 '2026년 온라인플랫폼 판로지원 사업'을 추진한다.21일 경주시에 따르면 이번 사업은 온라인 판매 기반 구축과 온라인 채널 입점 지원을 통해 기업가형 소상공인을 육성하기 위해 마련됐다. 사업 기간은 올해 말까지이며 총사업비 4억 원이 투입된다.경북경제 진흥원이 위탁 수행하며 통신판매 업을 보유한 경주시 소재 소상공인과 중소기업 등 85개사 안팎을 지원할 계획이다.주요 지원 분야는 우수제품 개발, 쇼핑몰 기획전 판로지원, AI 라이브커머스, 인플루언서 협업 등이다.우수제품 개발 분야는 시장조사와 컨설팅, 제품·디자인 개발, 콘텐츠 제작, 온라인 플랫폼 입점과 판매 지원 등을 제공하는 사업으로 지난 18일 최종 5개사 선정을 마쳤다.쇼핑몰 기획전 판로지원은 온라인 유통플랫폼 내 경주시 전용 기획전을 운영하고 상세페이지 제작을 지원해 매출 증대와 판로 확대를 돕는다. 지원 규모는 60개사며 현재 참여업체를 모집 중이다.AI 라이브커머스 분야는 AI 쇼호스트를 활용한 라이브커머스 방송과 판매 활동을 지원하는 사업으로, 오는 30일까지 20개 참여업체를 모집한다.인플루언서 협업 사업은 블로그 체험단 운영과 릴스·숏츠 등 콘텐츠 제작을 통해 제품 홍보를 지원하며 10개사를 대상으로 추진된다. 모집은 하반기에 진행될 예정이다.시는 경북경제진흥원과 업무협약 체결과 사업비 교부를 시작으로 사업별 참여업체 모집을 진행하고 있으며, 하반기에는 라이브커머스와 인플루언서 마케팅, 온라인 판매 지원을 본격 추진할 계획이다.또 SNS와 언론보도, 시 홈페이지, 알짜배기 경주소식 등을 활용해 사업을 홍보하고 읍·면·동 행정복지센터와 이·통장 회의 등을 통해 참여기업 모집에 나설 예정이다.사업별 모집 공고와 신청 방법 등 자세한 사항은 경북경제 진흥원 홈페이지에서 확인할 수 있다.