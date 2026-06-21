혁신당, 민주당에 “국정상설협의체 ‘원팀 플랫폼’ 제안”…합당은 ‘선택’

신장식 "자강 기본·연대 필수"…'문조털래유' 갈라치기엔 "정치공작·자해행위" 경고

"검찰개혁 제헌절 이전 완수해야…부동산 세제·금투세 등 민생 법안 조속 재추진"

기자간담회 하는 조국혁신당 신장식 당 대표 권...<YONHAP NO-2861> 0 조국혁신당 신장식 당 대표 권한대행이 21일 국회에서 기자간담회를 하고 있다. /연합

조국혁신당 신장식 당대표 권한대행이 21일 더불어민주당을 향해 민주개혁 진보진영의 모든 역량을 결집할 '국정운영 원팀 플랫폼' 구성을 제안했다. 신 권한대행은 대선 당시의 원탁회의를 상설 협의체로 격상하자면서도, 민주당과의 합당은 필수 노선이 아닌 선택사항이라고 했다.신 권한대행은 이날 국회에서 기자간담회를 열고 "민주개혁 진보 진영 전체가 하나가 되어 모든 역량을 총결집할 수 있도록 '국정운영 원팀 플랫폼'을 구성하자"며 "지난 대선 당시의 원탁회의를 국정상설협의체로 격상한다면 국정운영의 엔진은 훨씬 더 뜨겁게 가동될 것"이라고 말했다. 특히 민주당 내 8월 전당대회를 앞두고 격화되는 친문계 공격용 멸칭인 '문조털래유' 등의 갈라치기 행태를 두고 "결국은 국민주권정부의 힘을 꺾는 자해행위이거나 정치공작"이라며 "조국혁신당은 이러한 퇴행적 행태를 좌시하지 않겠다"고 법적 대응도 고려하겠다고 했다.합당 조율이 지지부진해 제안한 것이냐는 질문에 신 권한대행은 "합당 그 자체가 목적이라 생각하지 않는다"라며 "조국혁신당은 자강을 기본으로, 연대는 필수로, 합당은 선택"이라는 원칙을 강조했다. 이어 "연대의 실패가 이번 지방선거에서 흔쾌하지 않은 결과를 내왔다"고 밝혔다.또 신 권한대행은 "검찰개혁은 제헌절 이전에 끝내야 한다"라며 민주당 일각에서 전당대회 이후로 개혁안을 미루려는 움직임을 견제했다. 또한 민생 부문에서는 "부동산 불로소득에 대한 세제 정비와 금융 투자 소득세 도입부터 재추진하자"라며, 반도체 세수의 양극화 해소 투자 방안 등을 내년도 예산안에 반영할 수 있도록 8월 안에 매듭지어야 한다고 주장했다.한편, 당대표직 사임 후 평택에서 머물고 있는 조국 전 대표는 이날 페이스북을 통해 최근 평택을 재선거 공천을 언급했다. 조 전 대표는 "과거 민주당 귀책 사유 지역에 무공천했던 것과 달리, 이번에는 왜 공천했는가"라며 단일화 거부와 합당 중단을 꼬집으며 "민주당은 6.3 선거 전 합당을 제안하였으나 내부 이견으로 합당을 중단했고, 6.3 선거 기간 중에는 단일화도 거부했고 합당도 없다고 선언했다"라고 했다. 이어 "이제 민주당에게 조국혁신당은 상임위와 본회의 표결 시 숫자 채우기를 위하여 필요한 존재에 불과한가"라고 반문했다.