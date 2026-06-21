우원식, 전당대회 불출마…“당 분열·반목 지켜보기 힘들어”

"누구를 위한 민주당인가"…계파 간 비방·조롱 당권 경쟁 비판

정청래·김민석 지지층 과열 지적하며 "상처뿐인 전대 남는것 없어"

2026011501001050700076321 0 우원식 전 국회의장 /송의주 기자

우원식 전 국회의장이 최근 당내 분열 양상을 지적하며 오는 8월로 예정된 더불어민주당 전당대회에 불출마하겠다고 21일 선언했다. 우 전 의장은 당내 계파 갈등과 상호 비방에 대해 우려를 표하며, 상처와 분열을 넘어 민생 중심의 '통합 정당'으로 나아갈 것을 촉구했다.우 전 의장은 이날 자신의 페이스북에 글을 올려 "누구를 위한 민주당인가. 무엇을 위한 전당대회인가"라고 반문하며 불출마 결단의 배경을 공개했다. 그는 현역 당권 주자 지지층 사이에서 벌어지는 소모적 비방전을 들어 당의 미래에 대한 우려를 제기했다.특히 우 전 의장은 전당대회를 앞두고 격화하는 당내 상호 비방에 대해 "이렇게 서로에게 상처를 내고, 상대를 조롱하고, 흠집을 잡고, 분열을 키우면서 전당대회를 치르고 나면, 그다음에 우리 당에는 무엇이 남는 것인가"라며 "차마 입에 담기 어려운 멸칭들이 내부의 상대를 공격하기 위해 동원되고 있다"고 했다.우 전 의장은 "현 민주당은 중산층과 서민을 대변하던 평민당 시절의 가치와 노무현 전 대통령이 지향했던 '전국정당'으로서의 위상을 잃어가고 있다"고 비판했다. 그는 "반드시 성공시켜야 할 우리의 민주정부를 위해 힘을 모아도 부족한 때"라며 지난 총선에서 연동형 선거제 하의 민주연합을 통해 비상계엄해제와 탄핵, 정권교체라는 최대 성과를 거두었던 사례를 들어 내부 분열이 패배로 직결된다는 교훈을 강조했다.끝으로 우 전 의장은 지난 지방선거 평택 지역에서의 분열과 갈등을 교훈 삼아 당권 주자들이 당의 현실을 직시해야 한다고 꼬집었다. 그는 "평생을 민주당의 당인으로, 현장에서 을과 함께 걸어온 사람으로서 당의 분열과 반목을 차마 더는 지켜보기가 힘들어서 드리는 당부"라며 "상처와 분열이 아닌, 더 크고 하나 된 민주당으로 나아가자. 그리하여 우리 민주당이 국민의 곁에 제대로 서고, 중산층과 서민, 압도적 다수 국민의 삶을 지키는 정당이 되자"라고 호소했다.