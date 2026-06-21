월급이 기가 막혀, 中 기업들 최저임금 구인 열풍

中 경제 극히 어려운 것 현실

구인의 경우 임금 후려치기 극심

일부 지방에서는 월 300 위안도 현실

35세 정년이 일상인 현실과 데자뷔

clip20260621213210 0 중국은 최근 근로자들의 최저임금을 지속적으로 올리고 있다. 그러나 이런 노력과는 달리 중국의 일부 기업들은 말도 안 되는 수준으로 임금을 후려치는 것으로 알려지고 있다./신징바오.

중국에 최저임금에도 못 미치는 형편 없는 임금을 제시하면서 구인에 나서는 기업들이 폭발적으로 늘어나는 것으로 관측되고 있다. 아무리 중국 경제와 기업들의 상황이 어렵다고 해도 정말 기가 막힌 현실이라고 해야 할 것 같다.현재 중국 경제는 당국이 자신하는 것 만큼이나 좋다고는 하기 어렵다. 아니 상당수 외신의 최근 보도들을 종합하면 상당히 어려운 것이 현실이라고 단언해도 괜찮다. 6월을 전후해 대학을 졸업하는 고급 인력들의 실제 취업률이 50%에도 채 미치지 못하는 것이 이 현실을 잘 말해준다고 할 수 있다.그렇다 보니 구인에 나서는 기업들이 좋은 조건을 제시하는 경우가 상당히 드물다. 심지어 임금 후려치기에 나서는 기업들도 꽤 많은 것으로 알려지고 있다. 사례를 살펴보면 현실은 바로 알 수 있다. 헤이룽장(黑龍江)성 모 대도시에 사는 P모씨는 최근 한 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글을 통해 자신이 구직 활동을 하다 300 위안(元·6만7800원)의 월급을 제안받았다는 사실을 고백했다.그러면서 "최저임금에도 훨씬 못 미치는 월급을 제시받고 정말 황당했다. 내가 30여년 전으로 돌아간 것이 아닌가 하는 착각을 했다"고 투덜거렸다. 그러자 바로 호응의 댓글들이 빗발쳤다. "나는 1200 위안을 제안받았다. 300 위안에 비하면 이 정도 월급은 엄청난 액수가 아닌가?", "실업자가 돼 먹을 것도 없는 것보다는 훨씬 낫네"라는 내용 등의 글이었다. 임금 후려치기가 구직 시장의 뉴노멀(새로운 일상)이 됐다는 얘기라고 할 수 있을 것 같다.실제로 신징바오(新京報)를 비롯한 매체들의 최근 보도를 종합하면 임금 후려치기는 현재 전국 곳곳에서 벌어지는, 전혀 이상하지 않은 현상이라고 해도 크게 틀리지 않는 것으로 보인다. 예컨대 최근 지린(吉林)성 모 도시의 한 초등학교는 학교 식당의 주방장과 홀 서빙 인력을 모집하면서 각각 월급 1500 위안과 900 위안을 제시한 것으로 알려지고 있다.중국 경제가 좋지 않다는 사실은 '35세 정년'과 '35세 저주'라는 말이 구직 시장의 유행어가 된 사실만 봐도 잘 알 수 있다. 구조조정 등으로 35세에 정년을 맞이한 다음 재취업을 하려 해도 나이의 저주 탓에 다시 일하는 것이 불가능하다는 얘기인 만큼 상황이 어느 정도 엄중한지를 분명히 말해준다고 해야 할 것 같다. 중국 기업들의 임금 후려치기는 진짜 당분간 뉴노멀로 자리할 것이 확실하지 않을까 싶다.