인피니오, 결혼중개업 채팅 플랫폼 경험 결합한 만남 연구 확대

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제공 인피니오

채팅 애플리케이션 '즐톡'을 운영하는 주식회사 인피니오가 결혼중개업 운영 경험과 채팅 플랫폼 서비스 운영 과정에서 축적한 데이터를 바탕으로 최근 변화하는 만남 문화와 소통 방식에 대한 분석을 진행하고 있다고 22일 밝혔다.

최근 모바일 환경과 디지털 커뮤니케이션의 확산으로 사람들의 만남 방식에도 변화가 나타나고 있다. 과거에는 지인 소개나 오프라인 모임과 결혼정보업체 등을 통한 만남이 주를 이뤘다. 최근에는 온라인 커뮤니티와 채팅 플랫폼을 활용해 새로운 관계를 형성하는 사례가 늘고 있다.

특히 젊은 세대를 중심으로 상대방의 조건이나 배경보다 관심사와 취미, 라이프스타일 등 공통된 주제를 기반으로 소통하며 관계를 형성하는 경향이 나타나고 있다. 이에 따라 디지털 환경에서의 소통 문화와 관계 형성 방식에 대한 관심도 높아지는 추세다.

인피니오는 결혼중개업 운영 경험과 채팅 플랫폼 서비스 운영 과정에서 축적한 이용자 소통 사례를 바탕으로 온라인 환경에서의 관계 형성 과정과 커뮤니케이션 패턴을 분석하고 있다고 설명했다.

회사가 운영하는 즐톡은 개인 채팅방과 단체 채팅, 관심사 기반 소통 기능 등을 제공하고 있으며 이용자 간 대화를 지원하는 플랫폼으로 운영되고 있다.

최근 개인정보 보호와 온라인 안전에 대한 관심이 높아지면서 이용자들은 상대방과의 소통 과정에서 신뢰성과 안전성을 중요하게 고려하는 경향을 보이고 있다. 이에 따라 플랫폼 사업자들의 개인정보 보호와 건전한 이용 환경 조성 노력도 중요 과제로 떠오르고 있다.

전우호 인피니오 대표는 "디지털 환경의 변화에 따라 사람들의 만남과 소통 방식도 다양해지고 있다"며 "이용자들이 온라인에서 보다 안전하게 소통할 수 있는 환경을 조성하기 위해 관련 연구와 서비스 개선을 지속해 나갈 계획"이라고 말했다.

이어 "기술과 플랫폼은 사람 간 소통을 연결하는 도구인 만큼 변화하는 이용자 수요와 소통 문화를 반영한 서비스 운영에 집중할 예정"이라고 덧붙였다.