리얼리뷰코퍼레이션, 어린이박람회 참여…교육부장관상

플랫폼 운영 노하우 기반 우수한 성과 인정, 콘텐츠 기획력 대외적으로 입증

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리얼리뷰코퍼레이션이 2026 대한민국 어린이박람회 교육부장관상을 수상했다. /제공 = 리얼리뷰코퍼레이션

온라인 리뷰마케팅 전문기업 ㈜리얼리뷰코퍼레이션이 '2026 대한민국 어린이박람회'에서의 운영 성과를 인정받아 교육부장관상을 받았다고 22일 밝혔다.

'2026 대한민국 어린이박람회'는 헤럴드경제, 코리아헤럴드, 한국어린이청소년문화원이 공동 주최했으며 서울특별시, 교육부, 고용노동부, 통일부, 기상청 등 정부 부처와 지방자치단체가 후원했다.

리얼리뷰코퍼레이션은 박람회 기간 자체 플랫폼 '디노단' 운영 경험과 온라인 리뷰마케팅 노하우를 바탕으로 현장 프로그램을 진행했다. 회사 측은 관람객 참여를 높이고 행사 운영 활성화에 기여한 점을 인정받아 이번 상을 수상하게 됐다고 설명했다.

리얼리뷰코퍼레이션은 온라인 리뷰마케팅 서비스를 제공하는 기업으로 광고주와 소비자를 연결하는 다양한 마케팅 활동을 운영하고 있다. 회사는 이번 수상을 계기로 공공기관 및 정부 후원 행사 분야로 사업 영역을 확대해 나갈 계획이라고 밝혔다.

김민준 리얼리뷰코퍼레이션 대표는 "이번 수상은 그동안 축적해 온 마케팅 운영 경험과 현장 기획 역량을 인정받은 결과라고 생각한다"며 "앞으로도 다양한 분야에서 기업의 전문성을 바탕으로 의미 있는 성과를 만들어 나가겠다"고 말했다.