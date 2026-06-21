“불로소득 차단” vs “증세 본색”… 與野 ‘부동산稅 조정’ 공방

전월세 불안·증시성과 놓고도 충돌
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여야가 충돌한 핵심은 김 실장이 언급한 부동산 보유세와 양도세의 '합리적 조정' 구상이다. 최보윤 국민의힘 수석대변인은 이날 서면 논평에서 "결국 선거가 끝났으니 또 세금을 올리겠다는 '증세 본색'"이라고 비판했다. 최 수석대변인은 김 실장이 "하반기 성과급과 수출대금이 풀리면 선호지역 부동산으로 돈이 몰릴 것"이라고 전망한 대목을 거론하며 "참모가 도리어 매수 심리에 불을 지르고 있으니 정책 설계자가 아니라 '부동산 일타강사'라 불러야 할 지경"이라며 "집은 안 짓고 매물은 막아놓고, 가격이 오르면 불로소득이라 낙인찍은 뒤 마지막에는 보유세와 양도세를 꺼낸다"고 꼬집었다.
반면 박지혜 민주당 대변인은 반도체와 인공지능(AI) 산업 호황으로 축적된 국부가 부동산 투기로 유입될 경우 무주택 서민과 청년에게 부담이 돌아갈 수 있다고 반박했다. 박 대변인은 "정부가 거둔 성과를 그대로 인정하고, 그 성과가 서민과 자영업자에게 온전히 흘러가지 못하는 문제를 해결하자는 것"이라며 "성장의 열매가 민생 전반의 마중물이 될 수 있도록 정책적 대안을 정쟁의 도구로 삼지 말아야 한다"고 강조했다.
여야는 전월세 시장 불안과 자본시장 성과를 놓고도 맞붙었다. 조용술 국민의힘 대변인은 "서울 아파트 월세통합가격지수 상승률이 2.8%로 매매가격지수 상승률 2.71%를 넘어섰고, 서울 외곽의 월세 매물은 최대 50% 이상 급감했다"며 "이재명 정권의 월세 폭등 시대"라고 비판했다. 그는 "문재인 정부 시절 준비 없는 증세가 임대료 전가로 이어졌던 실패를 재연해서는 안 된다"고 말했다.
이에 김한나 민주당 대변인은 국내 증시 상승을 성과로 꼽으며 정부 정책을 옹호했다. 김 대변인은 "윤석열 정부 당시 코스피 지수는 2500선 안팎에 머물러 있었다"며 "이재명 정부가 상법 개정, 주주 보호 강화, 불공정 거래 근절 등의 제도 개선을 지속해 자본시장 체질을 개혁했다"고 평가했다.
김 실장의 개인 SNS 활용 방식도 쟁점으로 떠올랐다. 최은석 국민의힘 원내수석대변인은 "김 실장은 올해 2월 8일부터 최근까지 무려 37건의 글을 쏟아냈다"며 "사실상 3일에 한 번꼴로 페이스북 정치에 몰두한 셈"이라고 비판했다. 이어 "김 실장은 포털 주소를 미공개한 채 팔로워 1만8000명, 팔로잉 0명의 폐쇄적 계정을 운영하고 있다"고 했다.