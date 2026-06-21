“이기는 민주당” 복귀 강조한 김민석…“李정부 성공 뒷받침” 몸낮춘 정청래

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21일 국회 의원회관에서 열린 '6·3 지방선거 단체장 당선자 워크숍'에서 정부를 대표해 축사에 나선 김 총리는 정 대표를 앞에 두고 지방선거 결과에 대한 성찰과 혁신을 강조했다. 김 총리는 "아쉽게도 완벽한 승리라고 선언하기 어려운 결과"라며 "우리 모두 더 성찰하고 혁신해야 한다"고 말했다.
당 대표 출마를 시사하는 듯한 발언도 나왔다. 김 총리는 "대통령과 중앙정부가 흔들리면 지방정부가 어떻게 마음 놓고 일하겠느냐"며 "이제 민생·실용·확장의 승리 공식을 갖춘 대통령을 중심으로 '이기는 민주당'으로 다시 신발 끈을 매야 한다"고 했다. 이어 "저도 곧 당으로 돌아가 최선을 다하겠다"고 강조했다.
정 대표는 철저히 '로키(low key)'로 대응했다. 그는 인사말에서 "선거 과정에서 국민이 보내주신 매서운 질책과 비판을 겸허히 받겠다"며 고개를 숙였다. 동시에 이재명 대통령이 제시한 4대 국정 목표와 1호 민생 공약인 '다해드림 센터' 설치 등을 언급하며 "당정청이 원팀으로 똘똘 뭉쳐 이재명 정부의 성공을 흔들림 없이 뒷받침하겠다"고 밝혔다.
워크숍 행사 전에는 송영길 의원이 정 대표를 향해 공개 공세를 폈다.
송 의원은 이날 KBC 광주방송 라디오에 출연해 최근 정 대표가 이 대통령에게 '90도 폴더 인사'를 한 것을 두고 "보여주기식 의전 쇼"라고 비판했다.