GS칼텍스, ‘드림에너지데이’ 개최…사회통합 가치 실현

다문화·박지성축구센터 축구교실 교류 친선전

자연스러운 사회 통합 모색

친선전경기사진 0 GS칼텍스가 '드림에너지데이' 행사를 개최했다. 사진은 지난 21일 열린 친선전 경기 모습./GS칼텍스

드림에너지단체사진 0 '드림에너지데이' 행사 단체 사진./GS칼텍스

GS칼텍스가 다문화 가정 유소년과 일반 유소년의 첫 축구 교류전을 진행하며 사회통합 가치를 실현했다.22일 GS칼텍스는 지난 21일 수원 박지성축구센터 kixx Park에서 '드림에너지데이' 행사를 개최했다고 밝혔다.이번 행사는 GS칼텍스가 각각 10년 이상 후원해온 'FC서울 다문화 축구교실'과 '박지성축구센터 축구교실'을 처음으로 연계한 교류 친선전이다. 독립적으로 운영되던 두 프로그램을 하나로 잇는 시도로, GS칼텍스 스포츠 기반 사회공헌 활동을 통해 다양성과 사회통합의 가치를 담아내고자 기획된 것으로 알려졌다.드림에너지데이의 핵심은 다문화 가정 유소년과 일반 유소년의 실질적 교류다. 다양한 문화 배경을 가진 어린이들이 동일한 규칙 아래 한 경기장에서 함께 뛰는 경험을 통해 자연스러운 사회 통합을 모색했다. 특히 교류전 외에도 유소년과 부모님들이 함께하는 다양한 가족 참여 프로그램을 통해 교류와 체험의 즐거움을 나눌 수 있도록 했다.GS칼텍스는 다문화 가정 어린이들의 사회 통합과 건강한 성장 환경 조성을 위한 지원을 지속적으로 확대해왔다. FC서울 다문화 축구교실은 다문화 어린이들이 축구를 통해 건강하게 한국 사회에 적응할 수 있도록 돕는 사회공헌 프로그램으로 FC서울과 서울시가 함께 2013년부터 매년 진행해 오고 있다. 박지성축구센터는 GS칼텍스가 2009년 11월 메인 스폰십을 맺은 후 현재까지 후원을 이어오고 있다.GS칼텍스는 미래 한국사회를 이끌어갈 인재 양성을 위해 '다문화 배경' 우수 인재에 대한 관심과 지원이 필요하다고 봤다. 이에 전 연령대에 다양한 다문화 인재양성 후원을 이어가고 있다. 2023년부터 사회복지공동모금회, 펄벅재단과 함께 초중고 학령대의 다문화 우수인재 장학사업을 펼치고 있고, 2025년부터는 KAIST와 다문화 과학인재양성캠프를 운영하고 있다.GS칼텍스 관계자는 "오랜 인연을 맺고 있는 'FC서울 다문화 축구교실'과 '박지성 축구교실' 을 연계하여 다문화 어린이들에게 좋은 에너지를 심어주고자 마련된 행사"라며 "앞으로도 스포츠 기반 사회공헌을 포함해 다문화 배경 인재양성을 위해 관심과 지원을 이어나가겠다"고 밝혔다.