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건설·부동산 업계소식

금호건설, ‘왕숙 아테라’ 청약 흥행…최고 393대 1 기록

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이수일 기자

승인 : 2026. 06. 22. 06:00

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“희소성·분상제·입지가 맞물리며 높은 관심”
9호선 연장·경의중앙선 역사 신설 예정
“3기 신도시 랜드마크 단지 선보일 것”
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왕숙 아테라 투시도.
금호건설이 경기 남양주 왕숙2지구 A-1블록에 공급하는 민간참여 공공분양 아파트 '왕숙 아테라'가 높은 청약 경쟁률을 기록했다.

21일 금호건설에 따르면 지난 5월 진행된 일반공급 청약에서 왕숙 아테라 223가구 모집에 총 2만3525명이 신청해 평균 105.5대 1, 최고 393.6대 1의 청약경쟁률을 기록했다. 앞서 진행된 특별공급 청약에서는 131가구 모집에 1만4001명이 신청해 평균 106.9대 1의 경쟁률을 기록했다.

왕숙 아테라는 3기 신도시 남양주 왕숙2지구 A-1에서 본청약을 진행하는 첫 번째 단지이자 분양가 상한제가 적용되는 민간참여 공공분양 단지다. 지하 2층~지상 29층, 7개 동, 전용면적 59·74·84㎡, 총 812가구 규모로 조성된다. 타입별 가구수는 △59㎡A 350가구 △59㎡B 188가구 △74㎡ 73가구 △84㎡ 201가구다.

교통 여건은 왕숙 아테라의 강점 중 하나다. 단지 반경 1㎞ 이내에는 946역(가칭)이 신설될 예정이다. 이곳에는 강동하남남양주선(9호선 연장) 예정 노선과 경의중앙선 역사 신설이 계획돼 있다.

강동하남남양주선이 개통되면 왕숙2지구에서 강동·송파·강남권으로의 접근성이 개선될 것으로 기대된다. 또한 강동하남남양주선 예정 노선을 통해 왕숙1지구 방면으로 한 정거장만 이동하면 GTX-B노선(예정) 정거장과도 연계될 수 있다.

단지 인근에서 수도권제1순환도로, 북부간선도로, 서울양양고속도로, 세종포천고속도로(안성-포천) 등을 이용할 수 있으며, 왕숙2-다산 연결도로도 예정돼 있다.

단지 앞 도보권에는 유치원과 초등학교, 중학교 계획부지가 있다. 왕숙2지구 내 근린공원에는 11만9020㎡ 규모의 미래형 교육 공간인 'WE 드림파크'가 조성된다. 단지 인근에 일패근린공원과 다산중앙공원 등 녹지·여가시설도 있다.

단지는 남향 위주로 배치해 채광과 통풍을 높였으며, 전 가구 4베이에 드레스룸, 현관 창고 등 특화 설계를 적용했다. 일부 타입에는 알파룸을 마련키로 했다.

분양 관계자는 "왕숙 아테라는 왕숙2지구 첫 공급 단지라는 희소성과 분양가 상한제에 따른 가격 경쟁력, 우수한 입지 여건이 맞물리며 높은 청약 관심을 끌었다"며 "차별화된 상품성과 품질을 바탕으로 3기 신도시를 대표하는 랜드마크 단지로 선보이겠다"고 말했다.

정당계약은 오는 8월 10~14일이며, 입주 예정 시기는 2029년 2월이다.
이수일 기자

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