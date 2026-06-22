LG전자 ‘초대형·초고화질 사이니지’, 美서 최고제품상 수상

[사진1] LG전자 인포컴 2026 0 LG전자가 북미 최대 디스플레이 전시회 '인포컴 2026'에서 'LG 매그니트' 등 다양한 상업용 디스플레이를 선보였다./LG전자

LG전자가 북미 최대 디스플레이 전시회 '인포컴 2026'에서 기술 경쟁력을 인정 받았다.LG전자는 지난 17일(현지시간)부터 사흘간 미국 라스베이거스에서 열린 '인포컴 2026'에 참가해 '디스플레이 너머의 솔루션'을 주제로 다양한 상업용 디스플레이 솔루션을 선보였다고 22일 밝혔다.이번 전시에서 LG전자 마이크로 LED 사이니지 'LG 매그니트'는 설치와 디지털 사이니지 부문에서 '인포컴 최고 제품상' 위너로 선정됐다. 현지 매체인 SCN이 선정한 '가장 혁신적인 디지털 사이니지 제품'에도 이름을 올렸다. 이 제품은 초고화질, 화면 확장성, 설치 편의성 등이 뛰어나 전시장, 대형 강당 및 회의실, 프리미엄 매장, 방송국, 상황실 등 다양한 공간에 최적이다.LG전자는 미팅룸, 상업공간, 야외환경 등 다양한 환경에서 활용 가능한 맞춤형 디스플레이 솔루션을 함께 제시했다. 미국 정부 고객 수요에 맞춰 미국의 무역협정법(TAA) 규격을 충족한 디스플레이 라인업과 자체 상업용 디스플레이 운영·관리 통합 플랫폼 'LG 비즈니스클라우드'를 활용한 소프트웨어 솔루션도 선보였다.민동선 LG전자 ID사업부장은 "하드웨어 기술력에 소프트웨어, AI 기술을 더해 상업용 디스플레이 시장에서 영향력을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.