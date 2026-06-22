토지주택연구원, 25일 동행 콘서트 개최…집값·청년 주거 등 현안 다뤄

'모두의 집, 도시, 에너지' 주제

LHRI 동행 콘서트 0 한국토지주택공사(LH) 산하 토지주택연구원(LHRI)이 오는 25일 서울 코엑스에서 여는 'LHRI 동행 콘서트' 홍보물./LH

한국토지주택공사(LH)가 토지주택연구원(LHRI)이 수행한 주요 연구 성과를 공유하고 국토·주택 분야 현안에 대한 정책 방향을 논의하기 위한 자리를 마련한다.LH는 오는 25일 서울 코엑스에서 이 같은 성격의 '2026 LHRI(토지주택연구원) 동행 콘서트'를 연다고 22일 밝혔다.올해 콘서트는 '모두의 집, 도시, 에너지'를 주제로 집값, 청년 주거, 초고령사회, 탄소중립 등 국민 생활과 밀접한 이슈를 다룬다.행사는 오전 10시부터 오후 4시까지 진행된다. 시장·전략, 주택·주거, 국토·지역, 기술·ESG(환경·사회·지배구조) 등 4개 세션에서 총 9개 연구 결과가 발표된다.시장·전략 세션에서는 시공간 변수를 반영한 주택가격 예측 모델과 내 집 마련 및 금융투자에 대한 국민 인식 연구가 소개된다. 주택·주거 세션에서는 청년층 생애주기를 고려한 주거 지원 방안과 공공부지 복합개발을 활용한 도심 주택 공급 확대 방안이 논의된다.국토·지역 세션에서는 초고령사회에 대응하기 위한 은퇴자 마을 조성 모델과 노후 영구임대주택 재정비 방안이 다뤄진다. 기술·ESG 세션에서는 모듈러주택 기술 고도화, 탄소중립 도시 구현, 에너지 자립형 아파트 등 미래 주거 기술과 정책 방향이 제시될 예정이다.행사는 별도 사전 등록 없이 누구나 현장을 방문해 참여할 수 있다.정창무 LH 토지주택연구원장은 "국민이 체감하는 주거·도시 문제를 중심으로 연구 성과를 공유하는 자리"라며 "앞으로도 연구 결과가 정책 현장과 국민에게 실질적으로 도움이 될 수 있도록 산학연 및 관계기관과 협력을 확대해 나가겠다"고 말했다.