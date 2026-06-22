NC AI, 청년 인재 육성 나선다…‘K-뉴딜 아카데미’ 참여

비수도권 3개 거점서 150명 모집

500시간 규모의 교육과정 전액 무료

[NC AI 보도사진]NC AI, 생성형 AI 바르코(VARCO) 기반 청년 인재 양성 나선다 2 0 NC AI,가 생성형 AI 바르코(VARCO) 기반 청년 인재 양성 나선다./NC AI

[NC AI 보도사진]NC AI, 생성형 AI 바르코(VARCO) 기반 청년 인재 양성 나선다 1 0

NC AI는 게임·AI 콘텐츠 분야 진출을 희망하는 청년 인재 육성을 위해 정부 주도의 'K-뉴딜 아카데미' 사업에 참여한다고 22일 밝혔다. 회사는 단순 기술 교육을 넘어 비전공자와 장기 미취업 청년이 생성형 AI 역량을 바탕으로 게임 창작 생태계에서 자립할 수 있는 기반을 마련한다는 계획이다.이번 사업은 부산·대전·광주 등 비수도권 3개 거점에서 총 150명을 모집하며 7월에 부산과 대전에서 각 60명, 광주에서 30명을 선발하는 1기 과정을 시작으로 총 5개 기수를 순차적으로 운영한다. 만 15세 이상 34세 이하 미취업 청년이라면 누구나 지원 가능하다. NC AI는 500시간 규모의 교육과정을 전액 무료로 운영할 예정이다.국내 주요 기업들이 참여하는 청년 직무훈련 사업 'K-뉴딜 아카데미'는 고용노동부와 산업통상부가 추진하고 한국직업능력연구원이 총괄한다. 제조·금융·AI 인프라 분야 중심의 교육과정이 다수인 가운데 NC AI는 청년 선호도가 높은 게임·AI 콘텐츠 제작 직무에 특화된 과정으로 차별화된 프로그램을 운영한다.NC AI는 교육 과정에 자사의 생성형 AI 플랫폼 '바르코(VARCO)' 전 제품군을 교육생 전원에게 무상으로 제공한다. 제한적인 실습 환경이 아닌 현업에서 사용하는 상용 서비스 계정을 그대로 지급함으로써 교육생들은 게임 제작에 필요한 에셋 생성부터 개발, 최종 완성에 이르는 전 과정을 실제 업무 환경과 동일하게 경험할 수 있다.여기에 자연어 기반으로 코드를 생성하는 바이브 코딩 방식을 교육 전반에 도입해 진입장벽을 낮췄다. 복잡한 프로그래밍 문법을 익히는 부담 없이 아이디어만 있다면 누구나 게임 시스템 구현에 도전할 수 있다. 코딩 경험이 없는 비전공 청년도 기술적 장벽 대신 창의적 기획과 콘텐츠 개발에 집중하며 실무 역량을 빠르게 키울 수 있다는 게 회사의 설명이다.지역 균형 발전 측면에서도 의미가 있다. NC AI는 청년 인구 유출 문제가 상대적으로 큰 부산과 광주 등을 핵심 거점으로 선정, 지역 청년들이 수도권으로 이동하지 않고도 수도권과 동일한 수준의 첨단 AI 교육과 취업 준비 기회를 누릴 수 있도록 환경을 마련했다. 또한 수료생들은 itch.io나 구글 플레이 등 실제 플랫폼에 본인 명의로 정식 배포한 게임 1편과 기술 문서, 게임 트레일러 영상 등을 포함한 실무형 포트폴리오를 얻게 돼 교육 과정 자체가 곧 취업 준비 과정이 되는 경험을 할 수 있다.

수료 이후에도 NC AI의 창작 생태계와 자연스럽게 연결돼 취업 및 자립의 문이 넓어진다. 수료생 전원은 VARCO 공모전 K-뉴딜 특별전, VARCO Game AI 게임 제작 지원 프로그램, VARCO Artist?Creator 제도 등 NC AI가 운영 중인 다양한 후속 트랙에 연계된다. NC AI는 사업 종료 이후에도 수료생들을 지속적으로 지원하며, 정규직 취업은 물론 1인 창작자로서의 자립 등 다양한 진로 개발을 돕는다.



NC AI는 직무 교육뿐 아니라 교육생들의 조직 적응과 사회 진입 지원에도 공을 들인다. 전체 교육 과정의 약 25%를 현직자 소통, 조직 문화 체험, 자존감 회복, 팀워크 강화 프로그램 등으로 구성해 장기 미취업 청년들이 직무 자신감을 회복하고 건강하게 사회에 진출할 수 있도록 지원할 예정이다.



이번 사업은 NC AI가 대표 기업으로 프로그램 설계와 직무 교육을 총괄하고, 운영지원센터인 한국능률협회컨설팅(KMA)과 훈련기관인 MBC아카데미컴퓨터교육센터, 디벨로켓에듀가 함께 운영한다.



이연수 NC AI 대표는 "AI를 직접 개발하고 게임?콘텐츠 제작 현장에 적용해 온 경험을 바탕으로 비전공자와 장기 미취업 청년들도 생성형 AI를 활용해 자신만의 콘텐츠를 만들 수 있는 교육 환경을 제공할 계획"이라며 "교육 수료가 끝이 아니라 취업과 창작 활동으로 이어질 수 있도록 지원 체계를 마련해 청년들이 지속적으로 성장할 수 있는 생태계를 구축해 나가겠다"고 밝혔다.

