KT, AX 혁신 함께 추진할 스타트업 발굴

오픈 이노베이션 프로그램 K-PATH 공모

"협력 통해 AX 혁신 가속화…기회 창출"

[KT이미지] K-PAHT 2026 공모 포스터 0 K-PAHT 2026 공모 포스터. /KT

KT가 고객 AI 전환(AX) 혁신을 함께 추진할 스타트업을 발굴한다.22일 KT는 오픈 이노베이션 프로그램 'K-PATH 2026'의 공모를 시작한다고 밝혔다.K-PATH는 AI 기술력을 보유한 스타트업을 회사의 AX 사업 파트너로 육성하고, 공동 프로젝트 수행을 통해 다양한 사업화 기회를 확대하는 게 골자다.이 프로그램은 지난 2024년 'KPAS(Korea Promising AI Startups)'로 시작해 올거나이즈, 인핸스, 랭코드, 셀렉트스타 등 유망 기업들을 발굴했다. 올해는 회사가 유망 AI 기업과 함께 성장의 길을 만든다는 의미를 담아 'K-PATH'로 명칭을 변경했다.회사는 국내 AI 스타트업 중 핵심 AX 기술 분야에서 역량을 갖춘 기업을 모집한다. 금융, 제조, 교육, 공공 등 다양한 산업 현장에서 AI 혁신을 추진 중인 기업도 선발 대상에 포함된다고 설명했다.공모 접수는 다음달 12일까지 공식 홈페이지에서 진행된다. 회사는 서류 심사와 발표 평가를 거쳐 8월 초 최종 선정 기업을 발표할 예정으로, 선정 규모는 최대 20개 기업이다.선정된 기업은 KT의 AX 사업 파트너 플랫폼에 참여해 다양한 사업 부서와 협력하며 공동 사업 기회를 모색하고, 실제 고객 프로젝트를 수행하게 된다.박상원 KT AX사업부문장은 "KT의 미래 AX 사업을 함께 만들어갈 핵심 파트너를 발굴하는 플랫폼"이라며 "혁신적인 AI 스타트업과의 견고한 협력을 통해 고객의 AX 혁신을 가속화하고, 새로운 비즈니스 기회를 창출해 나가겠다"고 말했다.