네이버, 재난 대응 체계 국제 인증 획득

ISO 22301 인증 취득…재난·재해 대응 체계 국제 기준 충족

풍수해·지진·화재·테러 등 유형별 대응 프로세스 구축

[사진] (왼쪽부터) 19일 경기도 성남시에 위치한 네이버 1784에서 열린 ISO 22301 인증 수여식에서 네이버 유봉석 CRO, 로이드인증원 이일형 대표 0 19일 경기도 성남시에 위치한 네이버 1784에서 열린 ISO 22301 인증 수여식에서 (왼쪽부터)유봉석 네이버 CRO, 이일형 로이드인증원 대표가 기념촬영을 하고 있다./네이버

네이버가 재난·재해 상황에서도 안정적인 서비스 운영 역량을 인정받아 국제 표준 인증을 획득했다.22일 네이버는 서비스 안정성과 재난 대응 체계에 대한 국제 표준인 ISO 22301(비즈니스 연속성 경영시스템) 인증을 취득했다고 밝혔다.ISO 22301은 재난이나 사고 등으로 업무가 중단될 경우 신속한 복구를 통해 사업 연속성을 유지할 수 있는 관리 체계를 평가하는 국제 인증이다.네이버는 전사 차원의 재난 대응 및 복구 체계를 구축한 점을 인정받아 이번 인증을 획득했다.네이버는 풍수해와 지진, 화재, 테러 등 재난 유형별 대응 프로세스를 마련하고 서비스별 복구 우선순위에 따른 세부 복구 절차를 정립해 왔다. 이를 통해 비상 상황에서도 핵심 서비스의 연속성을 유지할 수 있는 체계를 구축했다.향후에는 업무연속성계획(BCP)을 기반으로 정기적인 재해복구 모의훈련을 실시하고 서비스 안정성 강화를 위한 개선 활동도 지속할 계획이다. 임직원을 대상으로 한 교육과 캠페인도 확대해 위기 대응 역량을 높인다는 방침이다.유봉석 네이버 CRO는 "전사 차원의 위기 대응 체계를 지속적으로 점검해 서비스 안정성을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.