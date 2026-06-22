한성숙, ‘모두의창업’ 개인정보 유출 사과…“철저한 재발 방지책 마련”

“주무부처 장관으로서 무거운 책임 통감…이용자 보호 최우선”

22일 오전 금융감독원 연수원서 도어스테핑 통해 입장 표명

1 0 한성숙 중기부 장관.

한성숙 중소벤처기업부 장관이 정부 창업 지원 프로젝트인 '모두의창업'에서 발생한 개인정보 유출 사고에 대해 공식 사과했다. 한 장관은 22일 서울 종로구에 있는 금융감독원 연수원에서 도어스테핑(출근길 문답)을 갖고, 이번 사태에 대한 입장을 발표하며 시스템 전반에 대한 철저한 관리 감독과 재발 방지 대책 마련을 약속했다.한 장관은 이번 사태와 관련해 "정부를 믿고 창업에 도전해 준 이용자 여러분의 신뢰를 지키지 못했다"며 "주무부처 장관으로서 무거운 책임을 통감하며 깊이 송구하다는 말씀을 드린다"고 고개를 숙였다.이어 한 장관은 "그 어떤 정책적 취지도 국민의 개인정보와 신뢰를 지켜야 하는 정부의 책임보다 앞설 수는 없다"고 강조하며, 이번 사태에 대해 깊은 유감을 표명했다.그는 "중기부는 사고 인지 즉시 외부 접근을 차단하는 등 긴급 보안 조치를 시행했으며, 현재 관계기관과 합동으로 정확한 사고 원인과 유출 경위, 피해 범위 등을 조사 중"이라며 "보안 점검의 객관성과 전문성을 확보하기 위해 외부 보안 전문기관과 함께 보안 진단과 개선 대책 마련을 병행할 방침"이라고 밝혔다.또한 "무엇보다 피해 이용자 보호를 최우선 과제로 삼아 추가 피해를 막기 위한 신속한 대응에 나서겠다"며 "도전자들의 아이디어가 안전하게 보호받을 수 있도록 만전을 기하겠다"고 말했다.그는 "이번 사태를 계기로 시스템 구축·운영 과정 전반을 원점에서 재검토할 계획"이라며 "특히 사전에 제기됐던 우려 사항들이 적시에 조치됐는지, 관리 감독상의 빈틈은 없었는지 철저히 확인하고 개인정보 보호 관리 체계를 전면 재정비할 방침"이라고 언급했다. 또한 "외부 위탁 업체에 대한 감독을 강화하고 보안 취약점을 보완해 유사 사례가 재발하지 않도록 철저히 관리하겠다"고 밝혔다.한 장관은 "조사 결과는 국민에게 투명하게 공개하고, 잘못과 책임에 대해서는 엄정하게 조치하겠다"고 강조했다.창업은 청년들에게 미래를 여는 도전이자 국가 경제의 성장 동력임을 언급한 한 장관은 "이번 일로 청년들의 창업 도전 의지가 꺾여서는 안 된다"며 "창업을 꿈꾸는 이들이 다시 도전을 주저하지 않도록 세심하게 살피겠다"고 다짐했다.이어 "향후 '모두의창업' 도전자들을 직접 만나 그들의 제안과 질책을 무겁게 받아들일 것"이라며 "문제를 바로잡고 국민이 안심하고 참여할 수 있는 공정하고 신뢰받는 사업으로 다시 세우겠다"고 덧붙였다.