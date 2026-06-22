배달의민족, 사내 해커톤 행사 ‘우아톤 2026’ 개최

[보도자료이미지2] 배민, 사내 해커톤 '우아톤 2026' 진행_26.06.22 0 '우아톤 2026' 행사가 진행 중인 모습. /우아한형제들

배달의민족 운영사 우아한형제들은 최근 경기도 성남시 판교 배민스타트업스퀘어에서 사내 해커톤 '우아톤 2026'을 개최했다고 22일 밝혔다.우아톤은 프로그래머, 기획자, 디자이너 등 다양한 직무의 구성원이 한 팀을 이뤄 주제에 맞는 서비스를 프로토타입으로 구현하는 행사로 올해 7회째를 맞았다. 임직원 153명이 총 36팀을 구성해 역대 최대 참가 규모를 기록했다.'AI와 함께 업무는 더 스마트하게, 서비스는 더 새롭게'라는 슬로건 아래 기획부터 구현, 발표자료 작성까지 전 과정에 AI를 활용하는 12시간 집중형 해커톤으로 운영됐다. 개발자 없이 출전한 팀이 9팀(전체의 25%)에 달하는 등 비개발자 구성원들의 참여도 두드러졌다.예선에서는 AI 기반 1차 평가를 도입해 코드·문서·데모 등을 AI가 분석하고 평가한 결과와 동료평가를 합산해 결선 진출 10팀을 가렸다. 결선에서는 김범석 대표, 고명석 CTO(최고개발책임자), 백인범 CPO(최고제품책임자) 등으로 구성된 심사위원단의 최종 심사를 거쳐 수상팀을 선정했다.1등을 차지한 'A.I.고 맙소사'팀은 고객·가게·라이더와 실시간 음성으로 통화하며 주문 조회, 재배달, 환불까지 처리하는 CS콜봇 에이전트를 프로토타입으로 구현했다. 해커톤이 진행되는 짧은 시간 안에 CS콜봇의 자동화 능력을 충분히 검증하기 위해 실제로 고객 문의가 자주 발생하는 사례인 '메뉴 누락' 유형을 집중 연구해 완성도 높은 결과물을 선보였다는 점에서 높은 평가를 받았다.이와 함께 입맛이 비슷한 이웃들의 동네 맛집을 추천하는 개인화 탐색 서비스, 사람과 대화하듯 자연어로 질문하면 식약처 알레르기·영양성분 등의 정보와 주문 데이터를 결합해 조건에 맞는 상품을 추천하는 서비스 등이 호평을 얻었다.이번 우아톤에서 나온 결과물들은 온·오프라인 전시를 통해 구성원들에게 공개될 예정이다. 특히 우수 아이디어로 평가받은 팀에게는 상금과 함께 실제 프로젝트로 연계 발전시킬 수 있도록 지원할 계획이다.고명석 CTO는 "우아톤은 다양한 분야의 전문성을 가진 구성원들이 다양한 아이디어를 주도적으로 교류하고 직접 실현하는 자리"라며?"단순 행사에 그치지 않고 실질적인 서비스 혁신으로 이어질 수 있도록 계속 발전시켜 나가겠다"고 말했다.